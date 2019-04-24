İtalyan Papazlar Tarsus’ta Hacı Olacaklar

Tarsus’ta bulunan St. Paul Kilisesi, bu yıl hacı olmak isteyenlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

İnanç turizmiyle ön plana çıkan Tarsus’taki en önemli yapılardan birisi St. Paul Kilisesi. Özellikle Hristiyanlar için önemli bir merkez olan bu yer, yılın her dönemi dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor.

Hristiyan dünyası için önemli St.Paul Kilisesi ve kuyusu bugün ve yarın 35 Papaza kapılarını açacak.

İtalya’dan gelerek hac vazifelerini yerine getirecek olan papazlar Tarsus’ta bulunan Zorbaz Otel’de konaklayacaklar.

Çarşamba ve Perşembe Günü Kilisede yapılacak olan ayin ile Hac vazifesini yerine getirecek olan Papazlar, daha sonra St.Paul kuyusundan su içerek kendilerini kut-sayacakları öğrenildi.

Gazetemizden Cihan Kezer ile görüşen Tur şirketi sahibi , Bu bölgenin Hristiyan dünyasında bilindiğini, ancak Türkiye’de fazla bilinmediğini dile getirerek, yapılacak tanıtım çalışmalarıyla bölgenin turizmde atağa geçebilecek zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

https://www.tarsushaber.com/haber-italyan-papazlar-tarsusta-haci-olacaklar/198650

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