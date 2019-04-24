HDP’den 24 Nisan için Meclis Araştırma talebi

24 Nisan Ermeni Soykırımı’na ilişkin Meclis’e araştırma önergesi veren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Türkiyeli Ermeniler, 104 yıldır adalet bekliyor” dedi

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 24 Nisan 1915 tarihi ve sonrasında tutuklanıp katledilen tüm Ermeni aydınların akıbetinin araştırılması, naaşlarının nerede bulunduğunun tespit edilmesi, cenazelerin usulüne uygun defnedilmesi için Meclis’e araştırma önergesi verdi. Paylan önergesinde, “24 Nisan 1915 günü, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’da yaşayan; siyasetçi, yazar, şair, gazeteci, eğitmen, tiyatrocu, araştırmacı çok sayıda Ermeni aydın tutuklandı. Ankara Ayaş ve Çankırı’ya sürgüne gönderilen Ermeni aydınların büyük çoğunluğu öldürüldü. Bu tarihten sonra, Ermeni halkı, Osmanlı Devleti’ni yöneten cuntanın kararıyla tarihi topraklarından sürüldü. Büyük bölümü yaşadıkları şehirlerin civarında veya tehcir yollarında katledildi” ifadelerine yer verdi.

‘Öldürülen aydınların haklarını teslim etmeli, onların anılarını yaşatmalı’

1915’te yaşanan kayıpların geri döndürülebilir olmasa da, ortak hafızada yer eden acıları birlikte sahiplenmenin, birbirini iyileştirmeye çalışmak ve bir arada yaşama kültürü adına çok kıymetli olduğunu ifade eden Paylan, “Meclisimiz; Osmanlı ve Ermeni halkının aydınlanması için mücadele veren, eğitim kurumlarını ayakta tutan, yazan, üreten, düşünen ve bu topraklarda öldürülen aydınların haklarını teslim etmeli, onların anılarını yaşatmalıdır” dedi.

‘Türkiyeli Ermeniler, 104 yıldır adalet beklemekte’

Paylan önergesinde, 24 Nisan’ın bütün dünyada, Ermeni Soykırımı’nın başlangıç günü olarak kabul edildiğinin hatırlatarak şunlara yer verdi: “Ermeni Soykırımı, onlarca dünya meclisinin konusu olmuştur. Ancak TBMM’de hiç görüşülmemiştir. Oysa Ermeni halkının büyük felaketinin konuşulması gereken Meclis, felaketin yaşandığı toprakların meclisidir. Yani Türkiye’nin meclisidir. Dünyanın her tarafına saçılmış Türkiyeli Ermeniler, 104 yıldır adalet beklemektedir. Bu adalet ancak, Türkiye halklarının vicdanında ve Türkiye’nin meclisinde sağlanabilir.”

HABER MERKEZİ

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...