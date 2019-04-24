Halep Metropoliti Mor Ğriğorios Yuhanon İbrahim ve Metropolit Pavlus Yazıcı akibetleri bilinmiyor.

ܐܒܗ̈ܬܐ ܡܥܠܝ̈ܐ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܘ ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܝܘܚܢܢ ܐܒܪܗܡ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܚܠܒ ܥܡ ܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܝܐܙܝܓܝ، ܩܕܡ ܫܬ ܫܢ̈ܝܢ ܐܬܚܛܦܘ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܠܐ ܐܬܚܪܪܘ ܘܠܐ ܦܠܛ ܡ̣ܢ ܐܝܕ̈ܝ ܚܛܘܦ̈ܝܗܘܢ.

ܡܨܠܝܢܢ ܘܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܚܘܪܪܗܘܢ ܘܦܘܨܝܗܘܢ.

Halep Metropoliti Mor Ğriğorios Yuhanon İbrahim ve Metropolit Pavlus Yazıcı 23 Nisan 2013’te, tam altı yıl önce teröristler tarafından kaçırıldı ve bugüne dek akibetleri bilinmiyor. Kurtuluşları ve bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları için, yüce Tanrı’ya dua ediyoruz.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2375984212687663&id=1881437348809021

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