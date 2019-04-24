Garo Paylan: ”Soykırım kararını hayatları pahasına uygulamayan bütün vicdanlı kamu görevlilerinin anısı önünde saygıyla eğiliyorum”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Twitter’da ”Ermeni Soykırımının faillerini lanetliyorum’’ diye 24 Nisan paylaşımı yaptı.
Ayrıca Paylan, Kütahya Valisi Faik Ali Ozansoy’un (1915) fotoğrafını paylaşıp ”Soykırım kararını hayatları pahasına uygulamayan, Kütahya Valisi Faik Ali Ozansoy şahsında dönemin bütün vicdanlı kamu görevlilerinin anısı önünde saygıyla eğiliyorum.
Soykırım sırasında Faik Ali Ozansoy o dönem valisi olduğu Kütahya’da binlerce Ermeniyi kurtarmış.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/24/Garo-Paylan-Soykırım/153440
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