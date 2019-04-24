Farsça Wikipedia, Azerbaycan Büyükelçiliğinin çaldığı resmi 24 Nisan’da ana sayfasında paylaştı

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi “Wikipedia”nın Farsça sayfası, Ermeni Soykırımı’nın 104. yıldönümü vesilesiyle 24 Nisan’da ana sayfasında Soykırımı anlatan bir resim paylaştı.



Ermeni Soykırımı döneminde çekilen resim, Mart 2019’da İran’da Azerbaycan Büyükelçiliği’nde Hocalı olaylarıyla ilgili düzenlenen sergide kullanılmıştı.



Olayı farkeden İran basını, yalanı gün yüzüne çıkararak Azerbaycan Büyükelçisi Buniad Hüseyinov’urezil etmişti. Kuru ve yakıcı sıcağın hakim olduğu çölde ölen çocuğun başında diz çöken bir kadını tasvir eden resmin anılan sergide yer almasına şaşıran İran basını, Hocalı’nın, Akdam ile Askeran arasında, soğuk ve karlı yarı dağlık bölgede bulunduğuna dikkat çekti.



İran basını, Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından çalınan söz konusu resmin ABD Kongresi’nin kütüphanesinde yer aldığı ve kütüphanenin fotoğraf listesinde “Ermeni Soykırımı” adıyla kaydedildiği de vurgulandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/24/İran-Wikipedia-Azerbaycan-Ermeni-Soykırımı-hocalı/153548

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