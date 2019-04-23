Taner Akçam’ın “Naim Efendi ve Talat Paşa’nın Telgrafları“ isimli kitabının Ermenicesi yayımlandı

Ermenistan’da Türk tarihçi ve soykırım uzmanı Taner Akçam’ın “Naim Efendi ve Talat Paşa’nın Telgrafları” (Ingilizcesi: “Killing Orders: Talat Pasha’s Telegrams and the Armenian Genocide”) isimli kitabının Ermenicesi yayımlandı.

Bu kitapta Ermeni Soykırımı’nı inkar eden Türk tarihçilerin esas tezini reddeden telgraflar yer aldı. Bu telegraflarda Talat’ın, Ermenileri öldürme talimatlarında bulunduğunu ifade ediliyor.

Taner Akçam, yayımlanan bu belgeler sayesinde Türk inkarcılığına büyük bir darbe indirildiğini düşünüyor.

22 Nisan’da Yerevan’da “Naim Efendi ve Talat Paşa’nın Telgrafları” kitabın tanıtım toplantısı yapıldı. Kitabı Ingilizce’den Ermenice’ye tercüme eden Andranik Israyelyan, “Sayın Akçam, sözettiğimiz yıllarda ne gibi kodların kullanıldığını bile araştırdı” diye söyledi.

Kitabın editörü Armen Sarkisyan, kitapta Ermeni Soykırımı’nın, gerçekleştirildiği ilk saniyelerden beri inkar edildiğine başladığını açıkladı.

Tanıtım toplantısına skype üzerinden katılan Taner Akçam şu ifadelerini kullandı: “2015’te Grigor Gergeryan’ın arşivini araştırmama izin verildi.

Bu belgeleri orada buldum ve o anda bunları yayımlanmaya karar verdim. Bu işin en zoru ise, Osmanlı gizli belgelerinin kodlarını anlamaktı. Bunun için çok uzun zaman çalıştım.”

Şimdi de Cemal Paşa’nın, Ermeni Soykırımı’nda oynadığı rolünü araştırdığını belirten Akçam, “Cemal’in, Ermenilerin hayatlarını kurtarmaya çalıştığı söyleniyor. Ermeni Soykırımı yıllarında onun oynadığı gerçek rolünü anlamaya çalışıyorum” dedi.

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