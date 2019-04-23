Taner Akçam’ın “Naim Efendi ve Talat Paşa’nın Telgrafları“ isimli kitabının Ermenice çevirisi yayımlandı

Ermenistan’da Türk tarihçi ve soykırım uzmanı Taner Akçam’ın “Naim Efendi ve Talat Paşa’nın Telgrafları” (Ingilizcesi: “Killing Orders: Talat Pasha’s Telegrams and the Armenian Genocide”) isimli kitabının Ermenice çevirisi yayımlandı. Kitapta Ermeni Soykırımı’nı inkar eden Türk tarihçilerin esas tezini reddeden istisna telgraflar yer aldı. Bunlara göre Talat, Ermenileri öldürme talimatlarında bulunmuştur. Taner Akçam’a göre yayımlanan bu belgeler sayesinde Türk inkarcılığına büyük bir darbe indirildi. Dün Yerevan’da bu kitabın tanıtım toplantısı yapıldı. Kitabı Ingilizce’den Ermenice’ye tercüme eden Andranik Israyelyan, “Sayın Akçam, sözettiğimiz yıllarda ne gibi kodların kullanıldığını bile araştırdı” diye konuştu. Kitabın editörü Armen Sargsyan’a göre, kitapta Ermeni Soykırımı’nın, gerçekleştirildiği ilk saniyelerden beri inkar edildiği de vurgulanmaktadır. Tanıtım toplantısına skype üzerinden katılan Taner Akçam ise: “2015’te Grigor Gergeryan’ın arşivini aştırmama izin verildi. Işte bu belgeleri orada buldum ve o anda bunları yayımlanmaya karar verdim. Bu işte en zoru ise, Osmanlı gizli belgelerinin kodlarını anlamaktı” diye konuştu. Şimdi de Cemal Paşa’nın, Ermeni Soykırımı’nda oynadığı rolünü araştırdığını belirten Akçam, “Cemal’in, Ermenilerin hayatlarını kurtarmaya çalıştığı söyleniyor. Ermeni Soykırımı yıllarında onun oynadığı gerçek rolünü anlamaya çalışmaktayım” dedi.

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