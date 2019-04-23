Soykırım Karşıtları Derneği Başkanı: Türkiye cesetler üzerine kurulan bir jenosit rejimidir

Ermenistan Kamu Radyosu haber bülteni olan ‘Radiolur’a konuşan Soykırım Karşıtları Derneği Kurucusu ve Başkanı Ali Ertem, “Soykırım kurbanlarını unutmak, insanlığı unutmak demektir” dedi. Sayın Ertem, “Türkiye’nin, Osmanlı’da işlenen 20. yüzyılın en büyük suçu tanımasına kadar mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Ali Ertem’e göre Türkiye yöneticileri, bir asırdan beri kendi tarihini inkar ederek, ders kitaplarında Türkleri kurban olarak tanıtmaya ve yalanları gerçek diye sunmaya çalışmaktadır. Soykırım Karşıtları Derneği Kurucusu: “Türkiye cesetler üzerine kurulan bir jenosit rejimidir. Biz Türkiye’nin, sadece soykırımı tanımasını değil, bu tanımadan çıkan tüm yükümlüklerini üstlenmesini de talep ederiz. Soykırım’ın tanınması, Türkiye’de en büyük toplumsal değişikliğe yol açarr. Bunun farkında oldukları için jenosidi inkar ediyorlar zaten” diye konuştu. Dernek üyelerinden Kürt aydın Eran Gündüz ise, modern Türkiye’nin, sadece Ermenilerin değil, tüm azınlıkların haklarını ihlal ettiğinin altını çizdi.

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