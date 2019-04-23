Selina Doğan, Paskalya hediyeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ermeni Kilisesinin geçen Pazar kutladığı Paskalya Bayramı vesilesiyle kiliselere çiçek gönderdi.
25.-26. dönem Ermeni milletvekili Selina Doğan, Paskalya’nın sembolik hediyeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.
Facebook’ta ziyareti anlatan bir resim paylaşan Doğan, “Paskalya sevincimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’yla paylaştık.
Bayram için kiliselerimize yolladığı zarif çiçeklere mayriglerimizin hazırladığı çöreklerle ve çocuklarımızın boyadığı yumurtalarla teşekkür ettik.
Yeni dönemde kendisine başarılar diledik” yorumunu yaptı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/23/Selina-Doğan-Paskalya-İstanbul/153272
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