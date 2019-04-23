Quebec Meclisi, Ermeni Soykırımı’nın anısına sunulan öneriyi oybirliğiyle kabul etti

Kanada’nın Quebec eyaletinin meclis oturumunda, Ermeni Soykırımı’nın 104. yıldönümünün anılmasına dair sunulan öneriyi oybirliğiyle kabul edildi.

Oturumda söz alan meclis üyeleri Christine St-Pierre, Uluslararası İlişkiler ve Frankofoni Bakanı Nadine Girault, Catherine Dorion, gündemdeki konu ile ilgili konuşma yaptı.

Ermeni Soykırmı hakkında tarihi bilgiler sunduktan sonra siyasetçiler, genel olarak soykırımların önlenmesinin önemini ve Ermeni toplumunun bu konudaki kararlılığını vurguladı.

Meclis oturumuna, Quebec Ermeni Davası Konseyi’nin temsilcileri ile Quebec ve Montreal şehrilerindeki Ermeni toplumunun üyeleri de mısafir sıfatıyla katıldı. Oturumun ardından Ermeni toplumunun temsilcileri, Quebec meclis üyeleri ile hükümet temsilcileriyle görüştü.

Quebec Ermeni Davası Konseyi’nin çabalarıyla 1980 yılında Ermeni Soykırımı’nı tanıyan Quebec Melli Meclisi, 2003 yılında Ermeni Soykırımı’nın anma günü seçmek hakkında bir karar kabul etti.

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