Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın Altıntepe Protestan Kilisesi Paskalya Kutlaması

Maltepe Bld.Bşk. Ali Kılıç’ın Paskalya Bayramı Mesajı “SEVGİ KAZANSIN”
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Paskalya Bayramı kapsamında geçtiğimiz pazar günü Altıntepe Protestan Kilisesi’ne ziyaret gerçekleştirdi, Kürsüye çıkarak kilise cemaatinin Paskalya bayramını kutlayan Ali Kılıç din, dil, ırk gözetmeksizin insanların sevgi içerisinde yaşamalarının önemine değindi, ayrıca Belediye Başkanının kilisedeki çocuklardan biri ile paskalya yumurtalarını tokuşturması renkli görüntülere sahne oldu.
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