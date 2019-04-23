‘İsrail, Türkiye ve Azerbaycan’dan çekindiği için Ermenistan’a karşı mesafeli hareket ediyor

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İsrail güvenlik uzmanı Yossi Melman, silah satışı anlaşmalarıyla İsrail-Ermenistan arasında gelişen ilişki paradoksunu dikkati çekti. Melman, İsrail’in Azerbaycan’a da silah sattığını belirterek, Bakü ve Ankara’nın tepkisini çekmemek için, Tel Aviv’in, ‘Sözde Ermeni Soykırımı’nı tanımamayı sürdürdüğünü söyledi.

İsrailli bir güvenlik uzmanı, İsrail ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin, özellikle son zamanlarda silah anlaşmalarıyla geliştiğini, iki ülkenin birbirine yakınlaştığını belirterek, bir paradoksa dikkat çekti. İsrail’in bir yandan Ermenilere silah satarken, diğer taraftan da Azerbeycan’a silah satmasının Ermeni katliamlarının tanımaması anlamına geldiğini söyledi.

‘İSRAİL , TÜRKİYE VE

AZERBAYCAN’DAN ÇEKİNİYOR‘

İsrailli güvenlik uzmanı Yossi Melman, Maariv gazetesinde yazdığı makalesinde, “Ermeni liderler, İsrail ile ilişkilerini geliştirmek istiyorlar. Bu yıl, Tel Aviv’de bir elçilik ve Kudüs’te bir kültür merkezi ileTel Aviv-Erivan arasında haftalık bir uçuş açması bekleniyor.

Ancak geriye kalan tek şey, Mossad ve İsrail güvenlik kurumunun, Ermenistan’la kötü ilişkileri olan Türkiye’yi veya Azerbaycan’ı üzme korkusuyla bu eğilime itiraz etmemeleri. ”

Azerbaycan’a yapılan silah satışlarından rahatsızlığını gizlemeyen Ermenistan Dışişleri Bakanı Zorhav Munkakanyan ise yaptığı bir açıklamada, “İsrail’in iki yönlü silah ticareti kazançlı bir ticaret, ancak bizim için ölüm anlamına geliyor” demişti.

İki ülkeye yapılan silah satışının, iki ülke arasında çatışmalara neden olan Dağlık Karabağ’la ilgili diplomatik girişimleri etkilediğini öne süren İsrailli güvenlik uzmanı Yossi Melman, İsrail’in Azerbaycan’a silah satmasının, Azeri tarafını güçlendireceğini söyledi.

‘İSRAİL, UZUN YILLAR TÜRKİYE’YE

SİLAH SATTIĞI İÇİN, SÖZDE ERMENİ

KATLİAMLARINI TANIMADI‘

İsrailli güvenlik uzmanı Melman, “İsrail-Ermeni ilişkilerini daha da zorlaştıran bir diğer mesele; İsrail hükümetlerinin, Türkler tarafından gerçekleştirilen sözde Ermeni katliamlarını tanımadığı bir tür soykırım olduğu” dedi.

İsrail’in uzun yıllar boyunca, Ermeni katliamlarını yapmakla suçlanan Türkiye ile güçlü güvenlik, siyasi ve askeri ilişkiler sürdürdüğünü belirten Melman, “Türkiye milyarlarca dolara İsrail silahını ithal eden başlıca ülkelerden biriydi ve Ermeni katliamlarını tanıyan her ülke Ankara’dan olumsuz tepkiler verdi. İsrail, Türkiye ile gerginlik olur korkusuyla sözde Ermeni katliamlarını tanımadı” dedi.

Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin on yıl öncesi olduğu gibi artık müttefik olmadığını öne süren Melman; İsrail Başbakanı Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki sözlü tartışmalara rağmen, İsrail’in Ermeni soykırımını tanımayı reddettiğini belirterek şunları söyledi:

Ermenistan-İsrail ilişkilerinin gelişmemesinin nedeninin yalnızca Türkiye’nin değil, aynı zamanda Azerbaycan olduğunu söyleyen uzman Melman; Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, İsrail’den son yıllarda 5 milyar dolarlık silah anlaşması yaptığını belirtti. Uzman Melman ayrıca, İsrail’in Azerbaycan’a istihbarat ve silah sağlayan önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi..

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