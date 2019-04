İskenderunlu Katolik Hristiyanlar Paskalya Bayramını Coşkuyla Kutladı

İskenderun’da yaşayan Katolik Hristiyanlar Paskalya Bayramını coşku ve neşe içerisinde kutladılar. Kutsal Paskalya Ayini, bahçede ateş başında başlarken, Kutsal Kitaptan okumalar ve ilahilerle devam etti.

İsa Mesih’in ölümden dirilişinin anıldığı ‘Paskalya’ Bayramı, İskenderun Müjdeleme Katolik Kilisesinde düzenlenen görkemli bir ayinle kutlandı. İskenderun Katedralindeki ayine, İskenderun cemaatinin yanı sıra farklı illerde yaşayan mülteciler ile İtalya’dan gelen bir turist grubu da katılım gösterdi.

Katolik Kilisesi İskenderun Katedralinde düzenlenen Paskalya Ayinini, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzeti yönetirken, ayine Peder Paolo Rafaele Puglieze de eşlik etti.

Paskalya Ayini, kilise bahçesinde yakılan ateşin etrafındaki törenle başladı. İsa’nın ışığını simgeleyen ateşle Paskalya Mumunun yakıldığı bahçedeki törenin ardından pederlerin önderliğinde tüm cemaat üyeleri kiliseye girdiler.

Barış ve Sağlık Duaları Edildi…

Karanlık olan kilise içerisine giren rahipler ve cemaat üyeleri ellerindeki mumlarla kiliseyi aydınlattılar. Kilise içerisinde devam eden ayinde, Paskalya’nın, tüm dünyaya barış getirmesi, insanları yanlış düşüncelerden, hastalıklardan, kötülüklerden, yanlışlıklardan uzaklaştırması, hastaları sağlığına kavuşturması, zor durumdaki mültecileri evlerine ulaştırması yönünde dualar edildi.

Ayinde bir vaaz veren Episkopos Paolo Bizzeti, imanlıları yüreğinde korkuya yer olmadığını, Tanrı’nın gücünün her şeye kadir olduğunu hatırlattı. Ölümden sonra ebedi yaşamın varlığından söz eden Monsenyör Bizzeti; “Mezarların üstünde ‘Her tecrübeyi yap burada kimse yaşamıyor’ gibi yazılar görebiliyoruz. Birçok insan ölümden sonra hiç bir şey olmadığını, ölümün son olduğunu düşüyor ve bu nedenle hayatta her türlü zevki tatmak, her şeyi yapmak için uğraşıyor. Bu düşünce putperestlikte normal bir düşünce! Bugünlerde birçok insan için de normal. Bu düşünceye göre en önemli olan zevk almak, güzel duygular yaşamak, anı değerlendirmek! Başka bir şey yok. Bazı düşüncelere göre ölümü düşünmek ya da ölüm sonrasını düşünmek zararlı, ölümden sonrasını bırakmak lazım ki bu hayatta yaşayalım. Bunun için bazı kültürler, bazı düşünceler Hıristiyanlığa karşı yaşıyorlar.

Hristiyanlar Ölümden Sonrasına Önem Verdiler Bu Hayatı Unuttular

Bunun yanı sıra bazı Hıristiyanlar da ölümden sonraki ebedi yaşama kendilerini o kadar kaptırırlar ki bu hayatı gerektiği gibi yaşamıyorlar. Aslında bu gerçek bir tehlike! Hristiyanlar o kadar ölümden sonrasına önem verdiler ki bu hayatı unuttular. Ama bu aslında Hristiyanlığın gereği değil, İsa’nın öğretisi bu değil. İsa’nın öğretisinin gerçeği çok farklı! İsa onun dirilişi ile bize gösteriyor ki burada yaşadığımız hayat ebediyete kadar devam eder. Bu hayatımızda neler yaşıyorsak bu ebedidir ve devam eder. İsa bu dünyadaki hayatın, insanların ebedi olduğunu bildiği için herkesle ilgilendi. Özellikle günahkâr olanlarla ilgilendi. Onlara yeni bir ufuk açmak istedi” şeklinde konuştu.

Episkopos Monsenyör Bizzeti, haftalardır bayram hazırlığı yapan Kilise Korosuna da paskalya coşkusunu ilahilerle yaşattıkları için teşekkür etti.

Yaklaşık iki saat süren ayin sonunda, cemaate renkli yumurtalar dağıtıldı. Ardından da kilise salonunda paskalya kokteyli düzenlendi. Salondaki kokteylde birbirlerinin bayramını kutlayan Hıristiyan vatandaşlar, Paskalya Bayramının vazgeçilmez simgesi olan renkli yumurtaları da coşku ve neşe ile tokuşturdular.

