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‘Fresno Bee’ gazetesinde Amerikalı Ermenilerden Michael Rettig’in ilginç hikayesine ve aile fo toğrafına yer verildi

2019-04-23

‘Fresno Bee’ gazetesinde Amerikalı Ermenilerden Michael Rettig’in ilginç hikayesine ve aile fotoğrafına yer verildi. Batı Ermenistan’lı akrabalarının fotoğrafını tesadüfen bulan Rettig’in anlattığına göre, 1912’de Bitlis’te (Ermenice ismi: Bağeş) çekilen bu fotoğrafta babasının büyükannesi var. ‘Fresno Bee’ye konuşan Michael Rettig: “Işte ailemizden kalan tek şey bu fotoğraftır. Ailemizin fertleri öldürüldü, kendi yurtlarından sürüldü, topraklarıyla mallarını kaybetti” diye konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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