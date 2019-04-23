‘Fresno Bee’ gazetesinde Amerikalı Ermenilerden Michael Rettig’in ilginç hikayesine ve aile fo toğrafına yer verildi

‘Fresno Bee’ gazetesinde Amerikalı Ermenilerden Michael Rettig’in ilginç hikayesine ve aile fotoğrafına yer verildi. Batı Ermenistan’lı akrabalarının fotoğrafını tesadüfen bulan Rettig’in anlattığına göre, 1912’de Bitlis’te (Ermenice ismi: Bağeş) çekilen bu fotoğrafta babasının büyükannesi var. ‘Fresno Bee’ye konuşan Michael Rettig: “Işte ailemizden kalan tek şey bu fotoğraftır. Ailemizin fertleri öldürüldü, kendi yurtlarından sürüldü, topraklarıyla mallarını kaybetti” diye konuştu.
Ermenistan Kamu Radyosu
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