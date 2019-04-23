Ermeni soykırımı için iki anma töreni: Soykırım ve inkara hayır

1915 Ermeni Soykırımı’nın kurbanları için İstanbul’da yarın iki ayrı anma yapılacak. İHD İstanbul Şubesi Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon saat 12.00’de Sultanahmet’te bir anma töreni gerçekleştirecek.

İHD’nin açıklamasında şöyle denildi:

“İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon olarak, 20. yüzyılın başında Küçük Asya ve Kuzey Mezopotamya’nın Ermeni, Asuri/Süryani ve Rum halklarına yapılan soykırımın başlangıç tarihi olarak kabul edilen 24 Nisan’da bu yıl da Sultanahmet Meydanı’ndaki Türk İslam Eserleri Müzesi önünde anacağız. 1915’te cezaevi olarak kullanılan, İstanbul Ermenilerinin Haydarpaşa’dan ölüm yolculuğuna çıkarılmadan önce tutulduğu bu bina ve çevresini soykırımın inkarına karşı bir hafıza mekanı olarak kabul ediyor, basını, soykırım ve inkar karşıtlarını burada yapacağımız soykırım anmasına davet ediyoruz.”

24 Nisan Anma Platformu da bu yıl saat 19.00’da Şişhane Meydanı’nda bir basın açıklaması yapacak. 24 Nisan 2011 tarihinde askerlik görevi yaparken aynı birlikteki bir askerin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevag Balıkçı için de her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıl dönümünde Şişli Ermeni Mezarlığında saat 14.30’da bir anma töreni gerçekleştirilecek. (HABER MERKEZİ)

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