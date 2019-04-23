‘Diriliş’ Günü İskenderun ve Samandağ Ermeni Kiliselerinde Coşkuyla Kutlandı ﻿

İsa Mesih’in dirilişinin kutlandığı Paskalya Bayramı, İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi ile Vakıflı Meryem Ana Ermeni Kilisesinde düzenlenen görkemli ayinlerle de kutlandı. Kilise Pederi Avedis Tabaşyan’ın yönettiği ayinde, ülkemiz ve dünya barışı için dualar edildi.

İsa Mesih’in ‘Diriliş’ Günü olan Paskalya Bayramı (Surp Zadik) nedeniyle, İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi ile Vakıflı Meryem Ana Ermeni Kiliselerinde ayinler düzenlendi.

İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi’ndeki ayin Cumartesi günü akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Kutsal Ayini Peder Avedis Tabaşyan yönetti. Ermenice yapılan ayinde Türkçe vaaz veren Peder Tabaşyan, insanın yeniden dirilişinin bir mucize olduğunu ve iki bin yıldır bu nedenle dirilişin kutlandığını belirtti.

Konuşmasında, barış ve kardeşlik mesajları da veren Tabaşyan; “Bu dünyada yaşıyorsak arkamızdan iyi ki yaşamış desinler. Rabbe güvenen insan adımını sağlam atar, bu hayatta mücadele etmeyi bilir, bu dünyada sevgi doludur. Rabbim sevginizi arttırsın, yüreğinizde her zaman onun Diriliş coşkusu var olsun. Rab İsa Mesih’in dirilişi evlerinize bereket, yüreklerinize sevgi ve bütün dünyanıza huzur getirsin, kardeşçe yaşamayı, kardeşçe paylaşmayı, her birimize yaşatsın” diye konuştu.

Ayinden sonra kilise salonunda toplanan cemaat üyeleri ve konuklar Peder Tabaşyan ile birlikte Paskalya Bayramının simgesi olan yumurta tokuşturdular ve İsa Mesih’in Dirilişini kutladılar.

Vakıflı’da Bayram Coşkuyla Kutlandı

Samandağ-Vakıflı Meryem Ana Ermeni Kilisesindeki ‘Surp Zadik Ayini’ ise Pazar günü gerçekleştirildi. Kalabalık bir cemaat grubunun katılımı ile yapılan törende Ermenice ve Türkçe dualar edildi, barış ve kardeşlik için mumlar dikildi.

Peder Avedis Tabaşyan tarafından yönetilen ayine, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Garnizon Komutanı Binbaşı Emrah Nergiz, Vakıflı Köyü Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, Vakıflı Mahalle Muhtarı Berç Karton ve çok sayıda Hristiyan vatandaş katıldı.

Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramını kutlayan Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz, birlik, beraberlik ve manevi değerlere vurgu yaparak; “Bugün Vakıflı Mahallemizde Ermeni Cemaatinin Paskalya Bayramını kutladık. Bir kez daha Ermeni Cemaatinin Paskalya Bayramını kutluyor, bayramın ülkemize ve bölgemize barış ve huzur getirmesini diliyorum. Huzurumuz, birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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