CHP’li Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal Ermeni soykırımı paylaşımı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

İslam ve Türkiye düşmanlığı ile bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 2013 yılında asılsız Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı.

Her fırsatta Türkiye’ye ve İslamiyet’e nefret kusan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu‘nun skandal paylaşımları bitmek bilmiyor. CHP’nin “Skandallar Kraliçesi” olarak bilinen ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun göz bebeği olan Kaftancıoğlu’nun ortaya çıkan son paylaşımı Türk düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

ERMENİ SOYKIRIMI İDDİASINA DESTEK VERDİ

Türkiye’yi terör örgütlerine peşkeş çekmek isteyen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’nin kazanmasının ardından bu peşkeşe İstanbul ile başlayan CHP zihniyetinin en önemli figürlerinden olan Kaftancıoğlu, 2013 yılında yaptığı bir paylaşımla 24 Nisan 1915’te yaşanan Ermeni olaylarına atıfta bulundu.

TÜRKİYE’NİN BAYRAMINI ERMENİLERE MEZE ETTİ

Yaptığı bu skandal paylaşımda Türkiye tarihinin en önemli günlerinden biri olan 23 Nisan’ı da Ermenilere meze eden Kaftancıoğlu, “23 Nisan’dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915” diyerek 1915’te yaşanan olayları tıpkı Türkiye düşmanlarının yaptığı gibi soykırım olarak tanıdığını ilan etmiş oldu.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...