Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısından Ermeni Soykırımı Kurbanları Anıtı’na ziyaret

Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yuri Sterk, Bulgaristan’ın Ermenistan elçisi Tsotsorkova-Kaymaktiçeva Maria Pavlova ile beraber Ermeni Soykırımı Kurbanları Anıtı’nı ziyaret edip Tsitsernakaberd Anıtı’na çelenk koydu. Soykırım müzesini dolaştıktan sonra ‘Armenpress’ haber ajansı muhabirine konuşan Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı: “Biz büyük bir insanlık felaketinin görgü tanıklarıyız. Bence modern dünya bu gibi olaylardan ders almalıdır” şeklinde konuştu.
Ermenistan Kamu Radyosu
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