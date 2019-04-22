Türkolog: Ermeni Soykırımı’nın tanınması sorunu, Müslüman dünyasına geçtiği gibi görünüyor

Türkiye’de son zamanlarda ortaya çıkan korku havası, Ermeni Soykırımı konusunda gerçeği açıklaması üzerinde etkilemektedir.

“Armenpress” haber ajansının salonunda düzenlenen basın toplantısında Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü müdürü, Türkolog Ruben Safrastyan, Ermeni Soykırımı hakkında daha serbest konuşmanın yıllar önce sık sık duyulduğu takdirde bu sesin bugün çok zayıf olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında Türkiye’de darbe girişiminin neticesinde Türkiye’de kendi tek gücünü güçlendirerek, aynı zamanda Türk toplumunun çeşitli katmanları üzerindeki baskıları da güçlendirdi.

Safrastyan’a göre, Türkiye’de gelişen bu korkunun atmosferi, son yıllarda tanık olduğumuz Ermeni Soykırımı hakkındaki gerçek konuşmaları üzerinde de etkilemektedir.

Türkolog, Ermeni Soykırımı’nın tanınması konusunun son zamanlarda Müslüman dünyasına geçtiğini belirtti.

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