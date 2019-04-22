Sri Lanka’da Hristiyanları hedef alan terör saldırılarında ölü sayısı 290’a yükseldi

Sri Lanka’da 2 kilise ve 4 oteli hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 290’a ulaştı. Polis Sözcüsü Ruwan Gunaserkera en az 500 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Başkent Kolombo’da saldırıların faillerine yönelik operasyonlarda güvenlik güçleri kimlikleri açıklanmayan 24 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında meydana gelen ve intihar saldırısı olduğu ileri sürülen patlamada 3 polis yaşamını yitirdi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Sri Lanka başbakanı: İstihbarat vardı ancak yeterli önlem alınmadı

Ülkesinde düzenlenen saldırılara ilişkin istihbaratın önceden alındığını kabul eden Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ancak yeterli önlemlerin neden alınmadığının araştırılacağını söyledi.

Wickremesinghe, faillerin Sri Lankalı olduğu bilgisine ulaştıklarını ifade ederek soruşturma sürecinde polisin faillerle ilgili bilgi vereceğini söyledi.

Reuters

Cami ve iş yerine saldırı

Öte yandan Sri Lanka polisinin yaptığı açıklamaya göre dün gece Kalutara kentindeki Müslümanlara ait iş yeri kundakladı, Puttalum kasabasındaki bir camiye ise molotofkokteylli saldırıda bulunuldu.

Polis saldırılar sonucunda herhangi bir hasar oluşup oluşmadığı hakkında bilgi vermedi.



Hristiyanları hedef alan saldırılar

Sri Lanka’da dün sabah saatlerinde Kochchikade’de St. Anthony’s, Katana’da St. Sebastian ve Batticaloa’da bir kilise ile başkent Kolombo’da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından Kolombo’nun banliyösü Dehiwala’da hayvanat bahçesi yakınında ve Kolombo’nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.

Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da yaşamını yitirenler arasında bulunuyor.

21 milyon nüfusu olan Sri Lanka’da halkın yüzde 70’i Budist, yüzde 12’si Hindu, yüzde 10’nu Müslüman ve yaklaşık yüzde 7’si Hristiyanlardan oluşuyor.

https://tr.euronews.com/2019/04/22/sri-lanka-da-hristiyanlari-hedef-alan-teror-saldirilarinda-olu-sayisi-290-kac-turk-oldu

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