“Novaya Volna-2019” şarkı yarışmasında Ermenistan’ı Artyom Hakobyan temsil edecek

X Factor Ermenistan şarkı yarışmasından bilinen Artyom Hakobyan, “Novaya Volna -2019” (Yeni Dalga”) yarışmasında Ermenistan’ı temsil edecek. Hakobyan, Facebook’taki kişisel hesabında bir video paylaşarak haberi duyurdu.

Uluslararası “Novaya Volna-2019” şarkı yarışması, 24-29 Ağustos tarihlerinde Rusya’nın Soçi şehrinde gerçekleştirilecek. 2002 yılından beri her yıl yapılan yarışma, ilk olarak Letonya’nın Jurmala şehrinde gerçekleştirilmişti.



Besteci ve müzisyenler İgor Krutoy ile Raimonds Pauls’un inisiyatifi ile hayata geçirilen projeye Ermenistan, 2003 yılından beri her yıl katılıyor.

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