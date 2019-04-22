Kendini Hz İsa ilan eden İngilizce öğretmeni açığa alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde kendisini Hz. İsa ilan eden İngilizce öğretmeni S.K açığa alındı.

6. sınıf öğrencilerine kendisinin Hristiyan Peygamber Hz. İsa olduğunu ve kıyametin ne zaman kopacağını bildiğini söyleyen İngilizce öğretmeni S.K, açığa alındı.

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “kendisinin Hazreti İsa olduğunu söylediği ve kıyametle ilgili iddialarda bulunduğu” istihbaratı üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Şimşek, “İlçe Milli Eğitim Müdürüne talimat verdim. Öğretmenin bugün itibarıyla açığa alma işlemi tamamlandı. Ayrıca olayla ilgili müfettiş istedik. Müfettiş gerekli soruşturmayı yapacak. Taraflardan ve öğrencilerden bilgiler alınacak. Soruşturma sonrasına göre hareket edilecek” ifadelerini kullandı.

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