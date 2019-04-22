İran’da Ermenistan bayrağını yakan Azerbaycanlıyı cezalandırdılar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Tahran’a yaptığı ziyaret sonrası İran’da başlayan Ermeni karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri tarafından 29 Azerbaycanlı aktivist gözaltına alınmıştı.
Başbakan Paşinyan’ın Tahran’da ‘Ararat’ kulübünde Ermeni cemaatiyle bir araya gelmişti. Azerbaycanlıları Paşinyan’ın Ermeni cemaatiyle çektiği selfiedeki “Artsakh (Dağlık Karabağ) Ermenistan toprağıdır… Nokta” yazılı pankartı kızdırmıştı.
Ermeni karşıtı gösterileri organize eden Azerbaycanlılar, Ermenistan’ın Tahran’daki elçilik binasına “Karabağ Azerbaycan’ın ayrılmaz parçasıdır” adlı pankartlar astılar.
Tebriz spor sahasında ise ‘Traktorsazi’-‘İsfahan’ futbol maçı sırasında Azerbaycanlı futbolseverler ‘Karabağ bizim ve bizim olacak’ diye bağırıp Ermenistan’ın bayrağını yakmışlardı.
İran güvenlik güçleri tarafından tutuklanan Eskhan isimi bir Azerbaycanlı, Ermenistan bayrağını yaktığı için cezalandırıldı.
Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafta bu Azerbaycanlı’nın nasıl cezalandırıldığı görünüyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/22/İran-Ermenistan-Azerbaycan/153237
İlk yorum yapan siz olun