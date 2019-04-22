Fransa Cumhurbaşkanı adayı: Karabağ Ermenistan ile birleşmeli

Fransa Cumhurbaşkanı önde gelen adaylarından “Milli cephe” parti lideri Marine Le Pen Dağlık Karabağ hakkında Nouvelles d’Armenie dergisine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dağlık Karabağ meselesiyle alakalı kendi görüşünü açıklayarak kendisi için en çok tercih edilen çözümün Artsakh’ın (Karabağ) Ermenistan ile birleşmesi olduğunu ifade etti.

Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra mevcut sınırlar otomatik bir şekilde uluslararası sınırlar haline geldiğini söyleyen Le Pen Karabağ’ın Ermenistan’la birleşmesi gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkan adayının seçim vaatleri arasında seçildiği taktirde Fransa’dan radikal islamcıları kovacağına dair açıklamalar da yer aldı.

Ermeni Soykırımı konusuna da değinerek Marine Le Pen Türkiye’nin kendi tarihinin bu korkunç sayfasına daha ciddi yaklaşması gerektiğini vurguladı.

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