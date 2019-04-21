Sri Lanka’da kilise ve otellere saldırılar: En az 207 ölü, 450’den fazla yaralı

Sri Lanka’da kilise ve otelleri hedef alan sekiz patlamada en az 207 kişi hayatını kaybetti, 450’den fazla kişi yaralandı.

Patlamalar sabah saatlerinde koordineli olarak Kochchikade, Negombo ve Batticaloa’da Paskalya ayini sırasında 3 kilisede ve başkent Colombo’da da 3 otelde meydana geldi. Colombo’da The Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otelleri hedef alındı.

İlk patlamalardan birkaç saat sonra yine başkent Colombo’nun hemen dışındaki Dehiwela’da ulusal hayvanat bahçesi yakınlarında bir otelde bir patlama daha oldu. AFP burada da iki polisin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ardından Colombo’un Dematagoda bölgesinde 8. patlama gerçekleşti.

Hükümet yerel saatle akşam 6’dan sabah 6’ya kadar tüm adada geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ayrıca ülke çapında büyük sosyal medya ağlarına ve mesajlaşma uygulamalarına da engelleme getirildi. Facebook ve Whatsapp’ın da dahil olduğu engelleme kararının yanlış bilgi ve söylentilerin yayılmaması için alındığı belirtildi.

Saldırıları üstlenen olmadı.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ölenlerden en az 27’sinin başka ülke vatandaşı olduğunu açıkladı.

Türkiye Sri Lanka Büyükelçisi Tunca Özçuhadar iki Türk mühendisin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölenler arasında en az 5 İngiliz ve 3 Danimarkalı da bulunuyor.

Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardane ise zanlıların tespit edildiğini söyleyrek “İnanıyoruz ki bu talihsiz terör olayıyla ilgisi olan tüm zanlılar en kısa süre içinde yakalanacaktır” dedi.

Başbakan Ranil Wickremesinghe desekin kişinin yakalandığını belirtti ancak bir örgüt bağlantısı açıklanmadı.

“Tüm oda sallandı”

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Negombo kentindeki St Sebastian’s Kilisesi’nin tavanının bir kısmının çöktüğü görülüyor.

Reuters’a konuşan bir polis, sadece burada en az 67 kişinin öldüğünü belirtti. Batticaloa’daki sağlık görevlileri de en az 27 ölü olduğunu söyledi.

Image captionLüks Shangri-La Hotel’inin restoranı da saldırların hedefi olan yerlerden.

Shangri-La otelinde kalan Akshat Saraf BBC’ye yaptığı açıklamada iki büyük patlama sesi duyduklarını söyledi. Saraf “Eşim ve çocuğumla 25. katta kalıyorduk. İki büüyk patlama sesi duyduk, bütün oda sarsıldı. Odamızın camından çok bir şey göremesek de aşağıya, lobiye inmeye karar verdik. Aşağı inmemiz 2-3 dakika sürdü. Polis ve ambulanslar gelmişti. Birçok otel müşterisinin ambulanslara bindirildiğini gördüm. 40 kadar otel çalışanı ve misafir öldü.” dedi.

Başkentte, Başbakanlık Ofisi yakınlarında bulunan Cinnamon Grand otelinden bir yetkili de otelin restoranında patlama meydana geldiğini, en az 1 kişinin öldüğünü söyledi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisen halktan sakin kalmalarını ve incelemeyi yürüten güvenlik görevlilerine yardımcı olmalarını istedi.

Sri Lanka Müslüman Konseyi yazılı bir açıklama yaparak saldırıları kınayarak “Tüm dinlerin temel öğretisi barış ve adalettir. Şiddetin ve aşırıcılığın her türlüsünü güçlü şekilde kınıyoruz” dedi ve Müslüman toplumu saldırılardan etkilenenlere yardım etmeye çağırdı.

Ülkeye geri dönen IŞİD militanlarının güvenlik tehdidi oluşturabileceği endişesi dile getiriliyordu.

“Kimse bunu beklemiyordu”

BBC Sinhala’dan Azzam Ameen St Anthony’s Kilisesi’nde

Başka yerlerde de saldırı olabileceği söylentileri dolaşıyor, polis insanlardan evlerinde kalmalarını ve sakin olmalarını istiyor. Ancak gözle görülür bir panik var.

Tüm büyük devlet binalarının önünde askerler konuşlandırıldı. Hiç kimse bunu beklemiyordu. Huzurlu bir Pazar sabahında insanlar Paskalya ayinine gidiyordu.

Bu çok iyi planlanmış, koordineli bir saldırı. Güvenlik yetkilileriyle konuştuğumda saldırının arkasında kimin olabileceğini söylemek için erken olduğunu belirttiler.

Tamil Kaplanları’nın 2009’da yenilgiye uğratılmasından bu yana Sri Lanka’da bu kadar büyük bir saldırı meydana gelmemişti.

Çoğunluğu Budist olan ülkede Müslümanlar ile Budistler arasında da zaman zaman gerilimler yaşanıyor. Ülkede geçen yıl Budistlerin camii ve Müslümanların iş yerlerini hedef alan saldırıları ardından bazı yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sri Lanka 1983’ten 2009’a kadar iç savaş halindeydi. Sri Lanka ordusu ve Tamil Kaplanları arasındaki çatışmalar, bağımsızlık isteyen Tamil Kaplanları’nın yenilgisiyle sona ermişti.

İç savaşta yaklaşık 40 bini azınlık Tamillerden olmak üzere 70 bin ila 80 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırılarla ilgili bir açıklama yaparak “Sri Lanka’da Paskalya Bayramı’na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır” dedi ve Sri Lanka’ya başsağlığı diledi.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco da “çok acımasızca bir saldırı” diyerek Paskalya tatilinde yaşanan saldırıları kınadı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de saldırılardan “korku ve büyük üzüntü” duyduğunu belirtti ve Avrupa Birliği’nin Sri Lanka’ya yardıma hazır olduğunu söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump da saldırıları kınadı.

Hindistan hükümeti de başsağlığı mesajında “Hindistan her zaman terörün her türlüsüne karşı çıkmış ve uluslararası toplumu teröre karşı durmaya çağırmıştır” dedi.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...