Paskalya Yortusu Kutlu Olsun

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Katolikler İsa Peygamber’in dirildiği gün olduğuna inanılan Paskalya Yortusu’nu bugün kutluyor.

Paskalya Yortusu kutlu olsun!

Hıristiyan alemi İsa Peygamber’in dirildiği gün olduğuna inanılan Paskalya Yortusu’nu bugün kutluyor.

Paskalya Günü, ilkbahar gün dönümünün yaşandığı 21 Mart’ta dolunayın görülmesinden sonraki ilk pazar günü. Bu nedenle Paskalya Günü’nün tarihi değişebilmekle birlikte genellikle, Paskalya tarihi için Nisan ayının ikinci pazarı öneriliyor.

Katolikler ve Protestanlar ile Ortodokslarda farklı takvim kullanıldığı için farklı günlerde kutlanan Paskalya’yı bazı yıllarda bu mezhepler aynı gün kutluyor.

2019’da ise Paskalya Bayramı tarihi Katolikler (Batı) için 21 Nisan 2019, Ortodokslar (Doğu) için Paskalya Bayramı tarihi 28 Nisan 2019 olarak belirlendi.

Paskalya Yortusu nedir?

Paskalya’nın kelime kökeni İbranice’ye dayanıyor ve “dokunmadan geçmek” anlamına geliyor. İsrailoğulları’nın Mısır’daki kaçışını ifade ediyor. Hıristiyanlar için en önemli bayram olan Paskalya bayramında, İsa’nın çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilişi kutlanıyor.

Paskalya kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik geleneklerle kutlanıyor. Bunlar arasında en yaygını çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve soğan kabuğuyla kaynatılarak dışı kırmızıya boyanan ya da boyayla süslenen Paskalya yumurtası hediye etmek.

Paskalya, büyük perhiz adı verilen perhizle geçen beş haftalık bir hazırlık dönemi ile kutsal hafta adı verilen son haftayı kapsıyor. Paskalya Günü’nde yani Paskalya Pazarı’nda sona eriyor. (TP)

bianet

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...