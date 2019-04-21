Kilise Olmayınca Kafede Paskalya Kutladılar

Mahmut Bozarslan

DİYARBAKIR — Hristiyan aleminin en eski ve en önemli bayramlarından olan Paskalya İsa’nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde diriliş günü nedeniyle kutlanır. Dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlarca kutlanan Paskalya Diyarbakır’da da kutlandı. Ancak Dünyanın birçok yerinde kilisede kutlanan Paskalya, Diyarbakır’da bir kafede kutlandı. Kutlayanlar Ermenilerdi. Kafede kutlama yapmalarının nedeni ise kiliselerinin bulunduğu sokakta, hala sokağa çıkma yasağı uygulanması.

2015 yılı Kasım ayında Sur’da, PKK’nın gençlik örgütü YPS ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden bu yana Surp Giragos Ermeni Kilisesinde herhangi bir etkinlik yapılmadı. Kilisede 5 yıldır ayin yapamayan Ermeniler, bu yılki Paskalya Bayramı’nı bir kafede kutladı.

Kafede düzenlenen kutlamaya, Ermenilerin yanı sıra diğer cemaatlere mensup Hristiyanlar da katıldı. Kutlamaya katılanlar önce hep birlikte kahvaltı yaptı.Kahvaltının ardından Paskalya Geleneği olan boyalı yumurta tokuşturdu.

Surp Giragos Ermeni Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gafur Türkay, kiliselerinin kapalı olması nedeniyle buruk bir bayram geçirdiklerini söyledi. Türkay, “Bugün Paskalya Bayramı’mız, Diyarbakır’da her yıl olduğu gibi bugün de bayramımızı kutluyoruz. Fakat burada ufak bir burukluğumuz var. Sur çatışmalarından sonra kilisemiz Sur’da olduğu için 5 yıldır kapalı. Biz de Diyarbakır’daki Ermeni cemaati olarak diğer halklarla birlikte bayramımızı kahvaltı şeklinde kutlamaya çalışıyoruz. Paskalya Bayramı küsleri bir araya getirerek barıştırıp çok coşkulu bir şekilde kutlanan bayramdır, bütün dinlerde olduğu gibi bizde de böyledir. Bizim bayramlar daha farklı oluyor. Diyarbakır’da az olmamıza rağmen Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde yaptığımız etkinliklerde bütün inanç gurupları katılıyor ve daha coşkulu geçiyordu. Umut ediyorum ki daha coşkulu olan bayramlarımızı yapacağız. Bizde çörek ve renkli yumurtalar Paskalya Bayramı’nın sembolüdür. Ama burada kilise ortamı olmadığı için insanlarımızla kahvaltıda beraber bir arada olma fırsatı oluşturmaya çalıştık. Bu vesileyle bu bayramın bütün insanlığa barış ve özgürlük getirmesini diliyorum, çatışmasız ve ölümlerin olmadığı bir bayram diliyorum” dedi.

Çatışmalarda hasar kilise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında onarılıyor.

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