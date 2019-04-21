ERMENİ KİLİSESİNDE ‘ZAĞGAZART’ COŞKUSU

İsa Mesih’in ‘Zeytin ve Hurma Dalları’ ile Yeruşalim’e girişini temsil eden Zeytin Dalı Bayramı (Zağgazart) İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesinde düzenlenen ayinle kutlandı. Zeytin ve Hurma dalları ile süslenen kilisede gerçekleştirilen ayini, Hatay Ermeni Kiliseleri Din Görevlisi Avedis Tabaşyan yönetti.

Ayinde ‘Zağgazart’ yani ‘Zeytin Dalı Bayramı’ hakkında kısa bir vaaz veren Avedis Tabaşyan; “Bugün hep birlikte ‘Zağgazart Zeytin Dalı’ Bayramını büyük bir coşku içerisinde kutluyoruz. Zağgazart bize, bir hafta sonra kutlayacağımız Der Hisus Krisdos’un Diriliş Bayramı olan ‘Paskalya Bayramı’nı müjdelemektedir.

Rab bizi sıkıntılardan kurtarır. Birazdan ellerimize zeytin dallarını alacağız ve ‘Rab bizi kurtar’ diyeceğiz. Bizi neden kurtarsın Rab? Kötü yüreklerden kurtarsın, kötü düşüncelerden kurtarsın. İkiyüzlülüğümüzden, kıskançlıklarımızdan, günahlarımızdan kurtarsın.

Esenliğimizi kendi ellerimize kaybediyoruz. Ufacık dertlerle bazen günümüzü zehir ediyoruz, ufacık düşüncelerle kendimizi o düşüncelerin içine koyuyoruz ve ne yazık ki esenliğimizi kaybediyoruz.

İşte bugün Rabbin söylediği söz önemsiz değildir. ‘Beni karşılamaya hazır mısınız, yüreğiz buna hazır mı?’ İşte her insanın yüreği kendi Yaruşalem’idir.

Rab İsa Mesih Kudüs’e girdiğinde yara bere içinde olan, dökülmüş herkesi kurtarmak için geldi. Onlardan biri de bizleriz, ona ihtiyacımız var. Eğer İsa Mesih gelmezse biz ne yaparız? Bugün İsa Mesih’in Kudüs’e girişi olmasaydı, haftaya dirilişi de kutlayamayacaktık.

Bu sadece zeytin dalları bayramı değildir, alçakgönüllülük bayramıdır. Çünkü alçak gönüllü Kral bizlere geldi, alçak gönüllü Kral bizleri günahlarımızdan kurtarmak için geldi, dünyanın verdiği her türlü zevkten daha büyük zevk vermek için geldi.

Sevgi, barış ve umut içerisinde kutladığımız ‘Zağgazart (Zeytin Dalı) ve kutlayacağımız Paskalya Bayramımız şimdiden hepimizin yüreklerine sevgi, evlerimize müjde ve dünyamıza barış getirsin” dedi.

İlahiler ve dualar eşliğinde mum yakıp dilekler dileyen Ermeni Cemaat üyeleri, ayin sonunda teker-teker Kutsal İncil’i öptü ve kutsanan zeytin dallarını evlerine bereket getirmesi dileğiyle Peder Avedis Tabaşyan’ın elinden aldı

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