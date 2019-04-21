ERMENİ KATLİAMI?

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İHSAN AKÇA

Ey ermeni avukatlı yapan dünyanın sayılı devletleri, neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz 1915 geçeli bir asırdan fazla oldu, kimi savunuyorsunuz, Ermenilerin yaptıklarının hesabını yapıyor musunuz. Osmanlı Devleti yönetiminde hür ve serbest yaşayan Ermeniler Osmanlı’nın son zamanında her cephede savaşmasından Anadolu gençliğinin cephede savaşta olmasından faydalanarak savunmasız kalan kadın ve çocuklara ne kadar zulüm yaptıklarını bilmiyor musunuz. Osmanlı’nın devamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti size bunu sormadı, sormayınca siz suçunuzu kapatarak şimdi bizden sormaya kalkıyorsunuz bir asrı geçmiş olayı ısıtıp ısıtıp gündeme taşıyorsunuz, kararlar alıyorsunuz, bu kararlar Türk Milletini hiç mi hiç etkilemiyor.

Avrupa’nın elit devletleri Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya gibi devletler herhalde kendi toplumlarının gündeminde olabilmeleri için 1915 olaylarını dillendirmek meclislerinden kararlarda çıkarıyorlar, bu kararlarıyla güya Türkiye Cumhuriyeti Devletini tehdit ediyorlar, bu kararlara uyulmaz ise ambargolar uygulayacaklarını ima ediyorlar; şunu hiç unutmasınlar ki bizim onlara ihtiyacımız varsa onlarında bize ihtiyaçları var, menfaatler her zaman karşılıkla olur. Eğer zarar görülecekse bu tek taraflı olmaz.

Ey Fransa, İngiltere, İtalya sizler hiç dönüp kendi geçmişinize baktınız mı? Sizlerin senelerce Hindistan dan tutun da Afrika ülkelerini senelerce sömürüp oranın halkını köle gibi kullandığınızı onların toprak altı toprak üstü bütün nimetlerini kendiniz alıp o halkı karın tokluğuna çalıştırdığınızı onlar unutmadı sizler nasıl unutuyorsunuz. Sizin bu yaptığınız sömürgeciliği üç kıtaya hakim olan Osmanlı hiçbir zaman yapmamış idaresi altındaki toplulukların her türlü özgür yaşamalarını sağlamış, ne inançlarına ne toprak altı nede toprak üstü zenginliklerini sömürmemişlerdir. Şimdi sizin savunmaya kalktığınız o Ermenileri var ya hiçbir kısıtlama tabi tutmadan hür ve serbest olarak yaşamalarını sağlamıştır.

Ama o nankör Ermeniler Osmanlı zayıf düşüp cephelerde savaşı kaybetmeye başlayınca Osmanlı topraklarını paylaşmaya kalkanlarla bir olup düne kadar yan yana yaşadıkları Türk komşulara yapmadıkları zulüm kalmamıştır, bu kadar nankör bir azınlığı şimdi sizler korumaya çalışıyorsunuz ne Osmanlı ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti onları azınlık olarak görmemiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese aynı davranmıştır, şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ermenilere bir sorun bakalım Türk devletiyle bir sorunları var mıdır, var diyemezler çünkü yoktur.

Sözüm ona Avrupa’nın elit devletlerin İtalya, Fransa, İngiltere öncelikle sizler kendi içinizdeki sıkıntıları gidermeye çalışın, sizinle hiç alakası olmayan Ermeni meselesini gündeme getirmek kendi içinizdeki gündemi değiştirmeye çalışıyorsanız onda da yanılıyorsunuz. Çünkü Türk devleti her zaman bütün tarihi arşivlerimiz açıktır inceleyin tarih bilgilerinizi geliştirin demiyor mu siz ne yapıyorsunuz belki aslı Ermeni bile olmayan tarihi bilgiden mahrum olanların beyanlarıyla devletlerarasındaki dostluğa zarar veriyorsunuz. Sizler bırakınız mesele varsa Ermeni devleti ile Türk devleti kendi aralarında halletsin. Bu aciz baskılardan vazgeçin. Kendi aynanızdan önce kendinize bakınız o zaman ne olduğumuzu öğrenirsiniz.

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