Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkler bizi yer yüzünden tamamen silmek istiyorlardı.

“Le Figaro” gazetesi muhabirine konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan: “Fransa, Ermeni Soykırımı’nı 2001 yılında tanıdı ve geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un imzaladığı karar, Ermeni halkını derinden duygulandırdı” şeklinde konuştu. Hatırlanacağı üzere birkaç gün önce Fransa Devlet Başkanı, 24 Nisan’ın, Fransa’da Ermeni Soykırımı’nı anma günü olarak kutlanmasına dair bir karara imza atmıştı. Zohrap Mnatsakanyan: “Türkler bizi yer yüzünden tamamen silmek istiyorlardı. Biz yaşayabilip geliştik. Bu bir zaferdir. Ama ne yazık ki, biz hala Türkiye’nin inkar politikası sonuçlarını hissediyoruz. Bu inkarcılığın sadece Ermenilerle değil, bütün insanlıkla alakası var. Türkiye Cumhurbaşkanı, Ermenistan ve Türkiye arasında 2009 yılında imzalanan Zürih Protokolleri’ni pencereden dışarıya attı. Oysa biz bu protokollere sadık kalarak, Türkiye ile ilişkilerimizi ön şart koymadan düzenlemeye hazırdık” diye belirtti.

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