Taniel Varujan anılıyor

Ermenice edebiyatın önemli isimlerinden Taniel Varujan, doğumunun 135. yılında anılacak.

19 Nisan’da Hrant Dink Vakfı Havak Salonu’nda yapılacak olan etkinlikte, yönetmenliğini Garo Berberyan’ın yaptığı ‘Varujan’ adlı kısa film gösterilecek ve filmde Varujan’ın şiirlerini seslendiren Yeğya Akgün ile Lara Narin, Varujan’dan şiirler ve bir mektup okuyacak. Garo Berberyan ve filmin şiir prodüktörü Tatevik Ayvazyan’ın, izleyicilerin sorularını yanıtlayacağı bölümün ardından, Varujan’ın Aras Yayıncılık’tan çıkan ‘Hatsin Yerkı’ [Ekmeğin Şarkısı] adlı kitabı üzerine, Sevan Değirmenciyan ve kitabın çevirmeni Ohannes Şaşkal birer konuşma yapacak. Etkinlik 18.30’da başlayacak.



Taniel Varujan 1884’te Sivas’ın Pırknik köyünde doğdu. Pera ve Kadıköy’deki Venedik Mıhitaryan okullarında okudu. 1902 yılında Venedik Murat Rafaelyan okuluna başladı ve bu okuldan mezun oldu. Üniversiteyi Brüksel’de “Gent Üniversitesinde” okudu. Üniversite yıllarında “Pazmaveb” , “Keğuni” , “Anahid”, “Şirag”, “Razmig”, “Hayrenik” gazetelerinde şiirleri yayınlandı.Yaşadığı dönemin en önemli Ermeni şairlerinden biri olarak büyük iz bıraktı. . Öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptı. 24 Nisan 1915’te İstanbul Pangaltı’daki evinden tutuklandıktan sonra aynı yılın ağustos ayı sonlarında Çankırı yakınlarındaki Tüney köyü yakınlarında katledildi.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22337/taniel-varujan-aniliyor

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