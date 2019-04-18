NATO PA Fransa heyet başkanı, Ermeni Soykırımı konulu tartışmalar nedeniyle ölüm tehditleri alıyor

NATO Parlamenter Asamblesi’nde Fransa heyet başkanı Philippe Folliot, Türkiye’nin Antalya şehrinde yaşanan olay nedeniyle ölüm tehditleri alıyor.

Fransa kaynaklı “La Depeche” haber sitesine göre, Philippe Folliot’nun başkanlık ettiği Parlamenter Asamblesi’nin oturumu sırasında Türkiye Meclis Başkanı ile Dışişleri Bakanı, Fransa’yı Ruanda Soykırımı’yla suçlayarak, Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını popülist bir adım olarak tanımlamıştı. Fransa heyeti, bu saldırıya tepki göstererek salonu terk etmişti.

Konuyu Twitter üzerinden anlatan Philippe Folliot’nun bu paylaşımı normalden birkaç kat fazla (115.000 kez) okundu, büyük çoğunluğu Türkçe olan yorumlarda ise ölüm tehditleri dahil farklı tehditkar açıklamalar yapıldı.

Türkiye havalimanında bile kendilerini tanıyan vatandaşlar tarafından hakaretler aldıklarını anlatan Folliot, NATO Parlamenter Asamblesi’nde daha önce planladığı çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 24 Nisan’ın Ermeni Soykırımı’nın anma günü olarak ilan edilmesi, Türkiye’de büyük tepki yaratmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/18/NATO-Fransa-Folliot-Ermeni-Soykırımı-Türkiye/153018

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