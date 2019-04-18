‘Metsamor’ Tehlikesi Çalıştayda Ele Alınıyor

Iğdır’da, Türkiye- Ermenistan sınırının Ermenistan tarafındaki Metsamor Nükleer Santrali’nden kaynaklı yaşanabilecek olumsuzların ele alınması amacıyla düzenlenen çalıştay başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Operasyon Grubu’ndaki kurum ve kuruluşlardaki görevlilere yönelik “Saha Tatbikatına Yönelik Radyasyon Acil Durum Çalıştayı” organize edildi.

Iğdır Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayda, Iğdır il merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Ermenistan-Türkiye sınırının Ermenistan kesiminde yer alan Metsamor Nükleer Santrali nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklarda yapılması gerekenler ele alınıyor.

Çalıştayda söz konusu tehlikeye karşı oluşturulacak planların ardından haziran ayında Iğdır’da AFAD ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca (TAEK) Metsamor’daki olası bir kaza sırasında yapılması gerekenlere ilişkin tatbikat düzenlenecek.

Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan Iğdır AFAD Müdürü Bülent Zeğem, Sinop ve Erzurum AFAD ekiplerinin katılımıyla Iğdır’da bir tatbikat gerçekleştirileceğini belirterek, “İlimizin hemen yakınında Ermenistan’daki Metsamor Nükleer Santrali’nde oluşabilecek bir kazaya karşı AFAD ve kentteki çözüm ortağı olan diğer kuruluşların hazırlıklı olması gerekmektedir. Bu manada bu çalıştayın ve arkasından tatbikatın yapılması büyük önem arz etmektedir.” dedi.

TAEK’de görevli atom enerjisi mühendislerinden Doç. Dr. Sertan Yeşil, radyasyon ve acil durumlar için önemli hususlar ile ilgili bir değerlendirme yapacaklarını belirterek, “Sonra radyolojik izleme ve numune alma konusunda bilgilendirme yapacağız. Çünkü Iğdır’da bununla ilgili bazı kurumlarımızın görevleri var. Çalıştayın ikinci gününde il radyasyon acil planı ve hazirandaki tatbikatta yapılacak işler üzerine konuşacağız. 3 gün sürecek çalıştayın son gününde ise bir masa başı tatbikatımız olacak.”

Kentte, hazirandaki tatbikatına hazırlık amacı da taşıyan çalıştaya, AFAD, askeri birimler, belediye ve itfaiyede görevli kişiler ile bu kurumların yetkilileri katıldı.

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