İskenderun’da, Yağların ‘Kutsama Ayini’ Gerçekleştirildi

İskenderun Müjdeleme Katolik Kilisesinde, Yüksek Kurul tarafından İsa Mesih’in Romalılara teslim edilmesinin kararlaştırıldığı ve Yahuda İskaryot’un da İsa’ya ihanet ettiği günün anımsandığı Kutsal Çarşamba ayini düzenlendi.

Tüm rahiplerin yeminlerini tazelediği ve yağların kutsandığı için daima katedral kilisesinde kutlanan Krizma Ayinine, bölge kiliselerinin tüm rahipleri de katılım gösterdi.

Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzeti tarafından yönetilen ayinde ayrıca, Antakya Katolik Kilisesi Pederleri Domenico Bertogli ve Paolo Raffaele Puglieze, Mersin Katolik Kilisesi Pederleri Fransua Dondu ve Roshan Cordeiro, Trabzon Katolik Kilisesi Pederi Massimiliano Palinuro, Samsun Katolik Kilisesi Pederleri Adrian Eugenio Loza ve Marcelo Cisneros da hazır bulundu.

Ayinde ilk olarak rahipler ‘iffet, itaat ve fakirlik’ yeminlerini yenilediler. Daha sonra hastalar ve katekümenler için yağlar kutsandı ve Krizma Kutsaması gerçekleştirildi.

Karamsar İnsanlar Mucizelere İnanmaz

Episkopos Bizzeti, İtalyanca olarak verdiği vaazda, ayinde okunan İncil bölümlerinden söz ederek; “Okuduğumuz bölümlerde görüyoruz ki Mesih’in misyonun iki özelliği var. Tanrı’nın ruhu onun üzerine geliyor. Ne için geldi İsa, misyonu neydi? İlk öğe kutsal ruh! Tarihte birçok insan kutsal ruha sahip olduğunu söyledi. Bu yüzden ilk öğe İsa’nın misyonunu anlamamız için yeterli. Mesih’in gelişinin özelliğini anlatıyor okuduğumuz bölüm. Mahkûmların özgürlüğe yürümeye başlamaları, yoksullara verilen kurtuluş müjdesi! Kör olan, çevrelerinde sadece karanlık olan kişilerin ışığa yürümeleri! Ezilmiş olanlar, bu sözlerden sonra kendilerini rahatlamış hissedebilirler. Mesih’in gelişiyle lütuf yılı başladı.

İlk tepki bunun çok güzel olduğu yönündeydi. Nasıra’da halk da İsa’nın sözlerini çok güzel karşıladı. İsa bu sözleri gerçekleştireceği zaman zor olacaktı. Çünkü biz mahkûmların özgür kalmasını, suçluların affedilmesini kabul edemiyoruz. Özellikle kabul edemeyeceğimiz şey Tanrı’nın lütfünü tüm insanlara vermesi. Bize göre sadece bizim cemaate vermeli. Karamsar insanlar mucizelere inanmaz, körün görebileceği gibi… Bunların imkansızlığını düşünürsek İsa’nın misyonunu ve onu reddetmiş oluruz. İsa ümitsizliğimiz ve imansızlığımız arasında işlevini sürdürüyor bugüne dek. Her kim Mesih’in izinde yazılanları gerçekleştiriyorsa imanla yürüyor demektir. Mesih İsa bu sözleri sadece o zamanlar için değil, bugün bizim için de söylemektedir. Onu içselleştirmeli, ona iman etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Yeminler Tazelendi!

Bizzeti daha sonra yönetim bölgesindeki rahiplere, kutsandıklarında üstlendikleri misyon ve taahhütleri hatırlatarak verdikleri sözleri yenilemelerini istedi. Yeminlerin tazelenmesinin ardından cemaat de rahipler için dua etti.

Ardından beden ve ruhu rahatlatmak, hastaların ağrılarını dindirmek, hastalık ve acılardan kurtarmak üzere Mesih tarafından tesis edilen Hasta Yağı kutsandı. Bu yağlar yıl boyunca rahipler tarafından hastaların mesh edilmesinde kullanılacak. İkinci olarak vaftize hazırlanan yetişkinlere, onların şeytana karşı verdikleri mücadelede kuvvetli olmaları ve vaftizle alacakları yeni hayatın sonsuz armağanını daha iyi anlayabilmeleri için verilen Katekümen Yağı kutsandı. Son olarak zeytinyağı ve güzel kokularla hazırlanan Kutsal Yağ kutsandı. Bu yağ da yıl boyunca düzenlenecek törenlerde kullanılacak.

(SAT-7 TÜRK/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

http://haber.sat7turk.com/iskenderunda-yaglarin-kutsama-ayini-gerceklestirildi/

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