HALUK ŞAHİN’İN ALMANYA’DA ENGELLENEN İNGİLİZCE KİTABINI KIRMIZI KEDİ YAYINLADI

Haluk Şahin’i Türk diplomatlara yönelik ilk suikastları ele alan ve Türkiye’de “Unutulmuş Bir Suikastın Anatomisi” adıyla yayınlanan kitabının İngilizce çevirisi “The Hate Trap” Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayınlandı.

Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile yardımcısı Bahadır Demir 1973 yılında Amerika’nın Santa Barbara kentinde yaşlı bir Ermeni-Amerikalı tarafından tuzağa düşürülerek öldürülmüştü. Suikastı konu alan belgesel kitap 2016 yılında Türkiye’de yayınlanmıştı.

Ertesi yıl Almanya’da bir yayınevinin isteği üzerine yapılan İngilizce çevirinin basılması bir takım baskılar sonucu son anda engellendi.

Kırmızı Kedi, yazarlarından birinin büyük emeklerle ortaya çıkardığı bu eseri dünya okurlarına ulaştırmak amacıyla engellenen çeviriyi yayınladı. Çok ihmal edilmiş bir konuyu ele alan kitap başta ABD olmak üzere tüm dünyada okunabilecek.

Soruşturmacı/araştırmacı gazetecilik alanının duayeni İletişim Profesörü Haluk Şahin’in bu kitabı gizliliği yeni kaldırılmış FBI raporlarına, özel belgelere ve görüşmelere dayandırmıştı. Kitap Türkiye’de Unutulmuş Bir Suikastin Anatomisi adıyla 2016 yılında yayınlanmıştı.



Irkçı söylemden titizlikle uzak duran eser, şu günlerde yeniden tartışılan Türk-Ermeni ilişkilerini sistematik olarak zehirleyen, yalanlarla beslenmiş nefret kültürüne ve onun ürünü olan şiddete karşı çıkıyor.

https://halkweb.com.tr/haluk-sahinin-almanyada-engellenen-ingilizce-kitabini-kirmizi-kedi-yayinladi/

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