Fransa Başbakanı, 24 Nisan’da Ermeni Soykırımı’nın kurbanlarının anısına adanmış etkinliğinde Fransa’yı temsil edecek

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Paris’te bulunan Komitas heykeli yanında düzenlenen 24 Nisan’da Ermeni Soykırımı’nın kurbanlarının anısına adanmış etkinliğinde Fransa’yı temsil edecek.

İlk defa resmi olarak yapılacak bu etkinlik tarihi olacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 10 Nisan’da 24 Nisan’ı “Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü” olarak ilan etmişti ve kararnameyi imzalamıştı.

Her yıl 24 Nisan’da Paris’in Notre Dame Katedrali’nde ayin yapılıyordu, bu yılda ise ayin 22 Nisan’da yapılacaktı. Tarihi katedralin çatı katında çıktığı yangın nedeniyle ayin Paris’in bir başka kilisede yapılacak. Bu yılda Notre Dame Katedrali’nde yapılması öngürülen ayin Ermeni Soykırımı’nın kurbanlarının anısına adanmış 40. ayin olacakatı.

Hatırlanacağı üzere Fransa, 1915 Ermeni Soykırımı’nın 2001 yılında tanıdı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/18/Fransa-Soykırım-Ermeni-24Nisan/153012

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