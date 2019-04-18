Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Vakfı gelecek programını açıkladı

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Vakfı bu yıl içinde uluslararası konferanslar tertiplemeyi, Soykırım Uzmanları Dergisi’ni çıkarmaya devam etmeyi, seminerler düzenlemeyi ve geçici sergiler açmayı planlamaktadır. Gazetecilere konuşan Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Müdürü Harutyun Marutyan: “Günümüzde müzede üç araştırma bölümü var” dedi. Marutyan’ın yaptığı açıklamaya göre bu sene biri Ingilizce olmak üzere Soykırım Uzmanları Dergisi’nin iki sayısı daha yayımlanacak. Bu dergiler uluslararası kriterlerle uyum içinde hazırlanmaktadır. Müze bu yıl en az bir uluslararası konferans organize etmeyi de düşünmektedir. Geçen sene müzede 5 geçici serginin açıldığını da kaydeden direktör: “23 Nisan’da “Ermeni Soykırımı’nın 150 yıllık tanıkları: Gomidas Vardapet ve Hovhannes Tumanyan” konulu bir sergi tertiplemeyi öngörüyoruz” şeklinde konuştu. Marutyan müzede Osmanlıca olan yazılı metinleri okuyabilen uzmanlar yetiştirmeyi düşündüklerini de söyledi.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...