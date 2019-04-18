Ermeni elçi: “Ermenistan, Mısır’ın Ermeni Soykırımı’ndan kurtulan binlerce Ermeni’yi kabul ettiğini asla unutmuyor”

Ermenistan’ın Mısır Büyükelçisi Karen Grigoryan, 17 Nisan’da Mısır Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkileri Daimi Komisyonu’nun Başkanı Kareem Abdul Darwish ile görüştü.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Halk’la İlişkiler Dairesi’nden edinen bilgiye göre Kareem Darwish, Ermenistan’ın Mısır Büyükelçisi Karen Grigoryan’ı Mısır’da yeni üstlendiği görevden dolayı tebrik etti.

Darwish Mısır’daki Ermeni cemaatinin iki dost ülkenin temaslarını daha da pekiştirme konusunda önemli rolünün altını çizdi.

Dış İlişkileri Daimi Komisyonu’nun Başkanı, Ermeni halkına olan sempatisini ve Ermeni halkının tarihini de bildiğini dile getirdi.

Grigoryan kabulünden dolayı teşekkür ederek Mısır’ın ve Mısırlılar’ın Ermeni halkının tarihinin en acı döneminde Ermeni Soykırımından kurtulan binlerce Ermeniyi kabul ettiğini ve yardım ettiğini vurguladı. Grigoryan, Ermernistan’ın bunu asla unutmadığını ifade etti.

Ermenistan elçisi, Ermeniler’in Mısır’ın sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağladığını da söyledi.

İki ülke parlamentolararası işbirliğinin derinleştirilmesine değinerek Grigoryan ve Darwish, karşılıklı olarak dostluk gruplarının çalışmalarının yürütülmesine önem verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/18/Ermeni-Soykırımı-Mısır-Ermenistan/152964

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