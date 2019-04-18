ABD kongresmenler Yerevan’da Ermeni Soykırımı anıtını ziyaret edip saygı duruşunda bulundular

Ermenistan’ı ziyaret eden ABD kongresmenler grubu Ermenistan Parlamentosu Milletvekilleri ve Ermenistan-ABD dostluk grubu üyeleri Gayane Abrahamyan ve Hovhannes Hovhannisyan eşliğinde 17 Nisan’da Yerevan’da bulunan Tsitsernakabert (Kırlangıç kalesi) Ermeni Soykırım Anıtını ziyaret ettiler.

Ermenistan Parlamentosunun basın ve halkla ilişkiler dairesinin sunduğu bilgilere göre Kongresmenler ‘Sönmeyen ateşin’ önünde çıçekler koyup Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundular.

Ayrıca, Ermeni Soykırımı Müze-enstitüsünü de ziyaret ederek ve 20. yüzyılın ilk soykırımına ilişkin belge, resim ve başka malzemeleriyle tanışarak ‘Onurlu misairler’ not defterinde de kendi izlenimlerini yazdılar. Ermeni Soykırımı Müze-enstitüsünün müdürlüğü onlara Ermeni Soykırımı hakkında İngilizce kitaplar hediye etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/18/ABD-kongresmenl-Yerevan-Ermeni-Soykırımı/153028

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