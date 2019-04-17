Türkiye-Ermenistan sınırını ihlal eden Pakistan vatandaşı yakalandı

Ermenistan’da görev yapan Rusya Federal Güvenlik Servisinin Sınır Muhafız Bölümü görevlileri, Ermenistan-Türkiye sınırını yasadışı olarak ihlal eden bir yabancı devlet vatandaşını yakaladı.

Sınır Muhafız Bölümü Basın Servisinden edinen bilgiye göre, günler önce Rus sınır muhafızları, Türkiye topraklarından Ermenistan devlet sınırına yaklaşan birini farketti. İhlalcı, iki ülke arasındaki sınırı oluşturan Aras nehrini geçerek Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında saklanmaya çalışsa da, birkaç dakika sonra Artashat sınır muhafız güçleri tarafından yakalandı.

Sorgulama sırasında Pakistan vatandaşı olduğunu bildiren kişi, Avrupa Birliği ülkelerine geçme niyetinde olduğunu açıkladı. Arama sonucunda üzerinde Pakistan pasaportu ve cep telefonu bulunan kişi ile olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/17/Türkiye-Ermenistan-sınır-ihlal/152878

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