Riyakâr dünya

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Dünya liderleri, Notre Dame Katedrali’ndeki yangına verdiği tepkiyi, bin yıllık camiler bombalandığında gösterememişti…

Fransa’nın sembol binalarından 850 yıllık Notre Dame Katedrali yandı, dünya ayağa kalktı. Liderler, yangının hemen ardından tepkilerini Twitter üzerinden ortaya koydu. Oysa, özellikle Suriye’de yaşanan iç çatışmalarda rejim güçlerinin bombaladığı tarihî eserlere dünya sessiz kalmıştı.

Bunlardan biri Suriye’nin kuzeyindeki Halep şehrinde yer alan tarihî Emevi Camii… Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) dünya mirası listesinde bulunan Emevi Camii, Suriyeli muhaliflerin silahlı kanadı olan Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı Tevhid Tugayınca ele geçirilmişti.

717 senesinde inşa edilen caminin Selçuklular tarafından yapılan minaresi 1090 yılından bu yana ayaktaydı. Ancak rejim güçleri, bu eşsiz eseri, minaresiyle birlikte yerle bir etti. Hiçbir dünya lideri, Notre Dame Katedrali’nden daha eski olan ve İslam dünyasının en önemli mabetlerinden biri olan tarihi binanın yerle bir edilmesine ses çıkarmamıştı. Benzer bir şekilde, yine Suriye’de bombalar Müslümanların yüreğini burkmuştu. 1908 yılında inşaatına başlanan ve 1913’te tamamlanan Humus’taki Halid bin Velid Camii de yine Suriye rejim güçleri tarafından bombalanan eserler arasında yer almıştı. Caminin içler acısı bütün İslam alemini büyük üzüntüye sokarken, Hristiyan dünyasından küçük bir ses bile çıkmamıştı. İslam âleminde önemi büyük olan bu cami son hâlini Sultan II. Abdülhamid Han döneminde almıştı. Avrupa’da da en eski Osmanlı camii yandığında yine dünya liderleri sessizliğini korudu.

Yunanistan’ın Dimetoka şehrinde bulunan ve Avrupa’daki en eski Osmanlı camii olan Beyazıt Camii 2017’de yangında büyük zarar görmüştü. 1413-1421 yılları arasında inşa edilen ve Çelebi Mehmet Camii olarak da bilinen Beyazıt Camii, Balkanlardaki en önemli tarihî Osmanlı eserleri arasında sayılıyor. Yunanistan Kültür Bakanlığınca tarihi eser olarak koruma altına alınan ancak ibadete kapalı olan camide son iki senedir restorasyon çalışmaları yapılıyordu.

İslami eserlerle ilgili son ve en sıcak olay ise Diyarbakır’da yaşanmıştı. Terör örgütü PKK, Diyarbakır Sur’daki Osmanlı eseri Kurşunlu Cami’yi ateşe vermişti. Kubbelerinin kurşun kaplı olmasından dolayı “Kurşunlu” diye de anılan 500 yıllık Fatihpaşa Camii cayır cayır yanmış ve üzerindeki tarihî izler kaybolmuştu.

İLK TESPİT: SABOTAJ DEĞİL

Paris’in en ünlü yapılarından Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın 8,5 saatte söndürülebildi. Yangında ölen olmazken, iki itfaiye eri yaralandı. Yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı. Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıtlı bir yangının söz konusu olmadığını bildirdi. İtfaiye yetkilileri alevlerin, muhtemelen 6 milyon avroluk renovasyon çalışmalarından çıkmış olabileceğini belirtmişti.

Katedral, 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak gösteriliyor. Victor Hugo’nun 1831 tarihli “Notre Dame’ın Kamburu” eseriyle ünü dünyaya yayılan katedral, 5 bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor.

688 MİLYON AVRO BAĞIŞ SÖZÜ

Notre Dame Katedrali’nin onarımı için milyarderler bağış yarışına girdi. Louis Vitton CEO’su Bernard Arnault 200 milyon, Salma Hayek’in kocası François-Henri Pinault 100 milyon, L’Oreal 200 milyon, Total 100 milyon avro bağış yapacağını açıkladı. Birçok iş adamıyla birlikte bir günde toplam 688 milyon avro bağış açıklandı.

KOMPLO TEORİLERİ

Yangının her ne kadar restorasyon esnasında çıktığı ifade edilse de birçok kişi bu durumu makul bir açıklama olarak görmedi. İşte bazı iddialar…

∂ Masonların eline geçmiş ve yapının içerisindeki Hristiyanlık sembolleri ayıklanarak yerlerine masonik simge ve semboller yerleştirilmiştir. Bu durumdan rahatsız radikal Hristiyan (Katolik) grupların, bu yangında bir dahli var mıdır, yok mudur?

∂ Eğer yangın bir sabotaj neticesi çıkmışsa bu, Katolik dünyası için büyük bir kriz oluşturur. Çok ciddi neticeleri olur.

∂ Yangının ardından “İslamcı Terör Örgütleri” söylemi ve yeni bir “11 Eylül” algısıyla İslam dünyasına yeniden bir yüklenme gerçekleştirilmek isteyebilir.

∂ Masonların önemli bir merkezini yaktılar. Küreselci/pagan/masonlar kendi aralarında ayrışıyor, kapışıyor. Sabotaj/suikast/ifşa dönemi devam edecek.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/618128.aspx

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