Nikol Paşinyan, Ermenistan’daki Yezidi cemaatine Melek Tavus bayramı vesilesiyle tebrik etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ermenistan’daki Yezidi cemaatine Melek Tavus bayramı vesilesiyle tebrik etti.

Başbakan Paşinyan şu ifadelerini kullandı:

“Ermenistan’ın sayın Yezidi cemaatinin temsilcileri, Yeni yılınız Melek Tavus bayramınız vesilesiyle sizi tebrik ediyorum. Ermeni ve Yezidi halklarının samimi dostluğunun yüzyıllar tarihi vardır.Yan yana yaşayarak, hem sevinci hem üzüntüyü paylaşarak işbirliğinin, yaratıcı çalışmanın ve genel felaketlerle ortak mücadelesinin deneyimini kazandık.”

Melek Tavus’un yeni umut, hayal ve baharın yeniden canlanmasını simgelediğini dile getiren Nikol Paşinyan “Ermenistanımızın ve bizim sevgili Yezidi vatandaşlarımızın refahı için Yeni yıl tamamen barış, armoni ve yeni başarılar getirsin” diye söyledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/17/Ermenistan-Yezidi-Melek-Tavus/152903

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