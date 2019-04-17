Karısı güzellik yarışmasına katılan papaz sürgüne gönderildi

Rusya’da bir kilise papazının karısı güzellik yarışmasına katılınca papaz Rusya’da hedef haline gelmiş, birçok Rus, kilise papazını karısının güzellik yarışmasına katılmasına izin verdiği için papazın cezalandırılmasını istemişti. Ortodoks rahip, ülkenin ücra bir köyüne sürgüne gönderildi.

Rusya‘nın Magnitogorsk şehrinde bir kilise papazı olan Sergiya Zotov’un eşi Oksana Zotov şehirde düzenlenen güzellik yarışmasına katıldı.

Oksana Zotov elemeleri geçerek finale yükseldi. Fakat Zotov’un yarışma fotoğrafları haber sitelerinde ve sosyal medya üzerinden yayılınca Rusya’da yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı. Papaz Sergiya Zotov’un karısının yarışmaya katılım sağladığının anlaşılması üzerine şehirde yaşayanlar karısının yarışmaya katılmasına izin veren papaz Zotov’u sert bir şekilde eleştirmeye başladı. Zotov ailesine karşı başlatılan eleştiriler tüm Rusya’da ana konu haline geldi. Haber siteleri papaz eşlerinin özel yaşamlarına dikkat etmesi veya özgür olması konusunda anketler yaptı.

Sergiya Zotov, bu gelişmeler üzerine katedraldeki görevine son verilerek ülkenin ücra bir köyüne sürgüne, Magnitogorsk’a 65 kilometre uzaklıkta, sadece 4 bin kişinin yaşadığı Fershampenuaz köyüne göreve gönderildi. Zotov hata yaptığını kabul ederek “Köye gönderilmem adil bir ceza” dedi.

https://www.haberturk.com/karisi-guzellik-yarismasina-katilan-papaz-surgune-gonderildi-2435434

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