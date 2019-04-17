Fransızlar Gaziantep’te soykırım yaptı

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Fransa’nın 24 Nisan’ı sözde ‘Ermeni soykırımını anma günü’ olarak ilan etmesine araştırmacılardan tepki geldi. Antep Harbi Gazilerinden Müştak Biçer’in oğlu araştırmacı Halit Ziya Biçer, “Fransızlar, 4 Kasım 1919 tarihinde işgal ettiği Antep’te tarihte eşine az rastlanır bir soykırıma imza attı” derken Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, “Yalnızca hastane kayıtlarına göre 2 bin 23 çocuk Fransız güçleri tarafından katledildi” diye konuştu.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, 24 Nisan’ı sözde ‘Ermeni soykırımını anma günü’ olarak ilan etmesine Antep Harbi Gazilerinden Müştak Biçer’in oğlu araştırmacı Halit Ziya Biçer ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar’dan cevap geldi. Biçer ve Yakar, Fransızlar’ın 4 Kasım 1919 tarihinde işgal ettiği Antep’te tarihte eşine az rastlanır bir soykırıma imza attığını söyledi.

Halit Ziya Biçer

ÇOCUKLARI KAÇIRDI

Babasının bir çok cephede savaştığını anlatan araştırmacı Halit Ziya Biçer, 25 Aralık 1921’de şehri terk eden Fransızların 5 bin Müslüman çocuğu kaçırdığını belirtti. Müslüman çocuklarının Ermeni yetimi yalanı ile kaçırıldığını ifade eden Biçer, şunları söyledi: “Ermenilere bölgede katliam çeteleri kurduran ve fitne eken ülke Fransa oldu. Fransa – Antep savaşında 6 bin 317 şehit verildiği açıklandı. Ancak gerçek rakam bunun 2 katıdır.”

HARABE ŞEHİR

“Fransızlar giderken geride tüm binalarının 3’te ikisi harabeye dönmüş bir şehir bırakıp çıktı. Camilerimiz, hanlarımız, bedestenler, minareler, hastaneler, çeşmelerimize kadar bombaladılar. Öyle ki 1919 Şubat’ı ile 25 Aralık 1921 tarihleri arasında şarapnel değmemiş mesken kalmadı.” Fransız barbarlığı konusunda Antep’te yaşananların tarihe kara bir leke olarak geçtiğine vurgu yapan Biçer, “Cezayir’de sergilenen vahşetin bir benzerini de Antep’te işlendi ancak maalesef dünya bu vahşeti görmedi, bilmiyor” dedi.

BOMBA YAĞDIRDILAR

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ise 2 yılı aşkın süren işgal döneminde yalnızca hastane kayıtlarına göre 2 bin 23 çocuğun Fransız güçleri tarafından katledildiğini ve Fransızların 1907 yılı ekim ayında Hollanda’nın Lahey kentinde imzaladığı kimyasal karşıtı anlaşmaya rağmen Gaziantep’te defalarca zehirli gaz kullandığını vurguladı. Yakar, o dönem yaşanan vahşeti şöyle anlattı: “Fransızlar kenti 11 ay kuşatarak bombaladı.”

SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

“Düzensiz savunma güçlerine karşı 2 yılda 80 bin bomba atıldı. Bunun 17 bini dönemin sivil yerleşim birimlerine atılması yasak silahlarla gerçekleşti. İşgalin hemen ertesinde yapılan tespitlerde 8 bin yapının tamamen tahrip olduğu ortaya çıktı. Resmi rakam dışında Fransızlar 15 binden fazla sivili AnTep’te katletti ve insanlığa karşı savaş suçu işledi.”

Kesilen bacağı ganimet saydılar

Gazi Kültür A.Ş Genel Müdürülüğü görevini yürüten Yakar şunları anlattı: “Antep’in Gazilik destanında tüm şehir halkı büyük bir cesaret ve fedakarlık sergiledi. Şehitkamil, Fedai Mehmet, Fedai İsmail gibi kahraman çocuklar bu kahramanlığa örnek isimlerdir. Küçük bedenlerine rağmen şehit, gazi olmaktan geri durmadılar ve ölümsüz kahramanlar arasında yerlerini aldılar. Bu durumu en iyi anlatan rakam sadece hastane kayıtlarında 2 bin 23 çocuğun şehit düştüğüdür. Hastaneye gelmeden ve kayda girmeden öldürülenlerle birlikte bu rakam çok daha fazladır İşgalci Fransızlar Antep’ten çekilirken İsmail Say isimli kahraman çocuğun kestikleri ayağını yanlarına savaş ganimeti olarak aldı.”

MÜZEDE BİLE SERGİLENDİ

“Bu kahramanın ayağını uzun süre Louvre Müzesi’nde sergilemekte de beis görmediler. Fransız barbarlığına bir diğer örnek ise Şehit Emine Göğüş’tür. Emine Hanım 1920 yılında yanında bulunan küçük oğlu ve karnındaki yavrusu ile Fransızların vahşetinin kurbanı oldu. Beş çocuğu ise öksüz kaldı. Kozanlı, Hacı Nasır, Ferhadiye, Musullu Şeyh Camii başta olmak üzere onlarca ibadet mekanı hunharca bombalandı. Bazıları harabeye dönen kutsal mekanlar da halen bomba izleri tarihin kanlı dönemine şahitlik etmeye devam ediyor.”

İlk icraatları hastaneleri bombalamak

Halil İbrahim Yakar

Antep Harbi’ne dair yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, “Fransız işgal birliklerinin Antep’te ilk icraatı Abdulhamid Han tarafından yapılan Hamidiye Guraba Hastanesini bombalamak oldu” diye konuştu. Bahçelievler semtinde kurulan hastanenin vurulması sonrası tüm yaralıların Şeyh Fetullah Camii’nde tedavi edilmeye başlandığını belirten Yakar, “Burası da Kolejtepe’de konuşlanan topçu bataryaları tarafından defalarca vuruldu” dedi.

https://www.yenisafak.com/gundem/fransizlar-gaziantepte-soykirim-yapti-3466922

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