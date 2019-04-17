Fransız bakan: Notre Dame son 15 dakikada kurtarıldı, tamamen çökecekti

Fransa İçişleri Bakan Yardımcısı Laurent Nunez, Notre Dame yangınında katedralin tamamen çökmekten son anda kurtarıldığını açıkladı. Nunez, “Her şey son 15-30 dakika içinde sağlandı” dedi. Uzmanlar, alevlerin güney kulesine ulaşması halinde buradaki 13 tonluk Emmanuel çanının yere çakılarak tüm yapıyı çökertebileceğini söylüyor.

DUVAR – Fransa’nın simgesi Notre Dame Katedrali’nin önceki gün çıkan yangında yıkılmaktan son anda kurtarıldığı açıklandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Laurent Nunez, “İtfaiyeciler binayı kurtardı ama her şey son 15-30 dakika içinde sağlandı” dedi.

’13 TONLUK EMMANUEL ÇANI YERE ÇAKILSAYDI…’

Fransız basınındaki haberlere göre, yangının kontrol altına alındığının açıklanmasından hemen önce, alevlerin katedralin iki ikonik kulesine yaklaşması büyük korku yarattı. Güney çan kulesinin ahşap iskeletinin alev alarak çökmesinden ve bu kuledeki Emmanuel isimli 13 ton ağırlığındaki meşhur çanın 800 derece sıcaklıkta yere çakılarak bütün yapıda çöküşü tetiklemesinden endişelenildi.

SU DUVARI KURTARDI

Bir grup itfaiyecinin hayatlarını tehliye atarak yapının içinde kaldığı ve alevlerle bu iki kule arasında bir ‘su duvarı’ oluşturduğu belirtiliyor.

Notre Dame Katedrali’ndeki büyük yangının restorasyon çalışması sırasında çıkması hakkındaki soruşturmanın gidişatı da merak konusu. Yangın, çöken merkez kulenin çatı ile birleştiği noktada, iskele kurulmuş olan alanda başladı. Yetkililer sorumlu şirketin işçilerini sorgularken, Fransız kamuoyu da yıllardır Notre Dame’ı bakımsız kılan bürokrasiyi sorguluyor. Notre Dame’daki restorasyonu kimin finanse edeceği meselesi, bir süredir Fransız hükümeti ile kilise arasında tartışma konusuydu. (Dış Haberler)

Yangında, kilisenin 12’inci yüzyılda inşa edilen ahşap çatısı ve üzerindeki kurşun çatı çöktü. İçeriden görülen taş tavanda ise merkez kulenin içe çökmesi sonucu delikler açıldı.

https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2019/04/17/fransiz-bakan-notre-dame-son-15-dakikada-kurtarildi-tamamen-cokecekti/

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