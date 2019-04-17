FATİH BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET

Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan 17 Nisan 2019, Büyük Çarşamba, saat: 14.00’te Fatih İlçesi’nde bulunan yedi Kilise’nin Yönetim Kurulu Başkanları ile birlikte Fatih’in yeni seçilmiş olan Belediye Başkanı Ergün Turan’a bir tebrik ziyaretinde bulundu.

Patrik Genel Vekilikabul için teşekkürlerini sunarak iyi dileklerini iletti. Ayrıca Sayın Başkan’a yeni ve önemli görevinde başarılar diledi. Samimi bir ortamda geçen görüşmanin ardından konuklar Belediye Başkanlığı’ndan ayrıldılar.

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