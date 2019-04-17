Ermenistan Dışişleri Bakanı Notre Dame Katedrali’ni ziyaret etti

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Anna Nağdalyan’ınfacebook sayfasından paylaştığı habere göre çalışma ziyareti için Fransa’ın başkenti Paris’te bulunan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Notre Dame katedralini ziyaret etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, Fransa ziyareti çerçevesinde Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile de görüştü. Taraflar ikili ve çok yönlü gündemine dair konular ele aldılar.

Hatırlanacağı üzere 15 Nisan’da Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Notre Dame Katedrali’nde yangın çıkmıştı. Fransalı itfaiye ekipleri zorla yangına müdahale etmişlerdi.

Tarihi katedralin çatı katında çıktığı belirtilen yangın sırasında katedralin kulesi ve tavanı çöktü.

22 Nisan’da Notre Dame Katedrali’nde Ermeni Soykırımı kurbalarının anısına ayın yapılacaktı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/17/Ermenistan-Dışişleri-Notre-Dame-Fransa/152849

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