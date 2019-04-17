Ekrem İmamoğlu: Dünyanın en demokrat belediye başkanlığını vaad ediyorum

31 Mart yerel seçimlerinde en büyük tartışmanın yaşandığı İstanbul’da son sözü İl Seçim Kurulu söyledi.

Millet İttifakı’nın adayı Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Diğer yandan AK Parti’nin İstanbul’da seçimlerin iptali ve yeniden düzenlenmesi itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu’ndan çıkacak karar bekleniyor.

İmamoğlu: Dünyanın en demokrat belediye başkanlığını vaad ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu görevi devraldıktan sonra İBB binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Aldıkları görevi layıkıyla teslim edeceklerini belirten İmamoğlu, dünyanın en demokrat belediye başkanı olacağı sözünü verdi. İmamoğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-“Hoş geldin İstanbul. Asla vazgeçmedik. Haktan, hukuktan ve adaletten asla vazgeçmedik. Barıştan, demokrasiden vazgeçmedik, bu dünyada evrensele giden değerlerden vazgeçmedik.”

-“Ben bu şehrin her insanın belediye başkanıyım. Ben sizden bir söz istiyorum. Bir gün hata yapabilirim. Ayağım tökezleyip yere düşebilirim. Benim elimden tutup beni 16 milyon insan olarak ayağa kaldırmaya varmısınız. Ben sizin yol arkadaşınız olmaya geldim.”

-“Az laf çok iş diyorsunuz, harika. İyi ki varsınız. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, insanlarımızı herkesi selamlıyorum. Bu şehrin inançlarını selamlıyorum, Müslümanlarını, Sünnilerini, Alevilerini selamlıyorum, Hristiyanlarını, Ermenilerini, Rumlarını selamlıyorum.”

-“17 günde özellikle sürecin sağduyulu bir şekilde olması için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Çuvalların başında bekleyen demokrasi nöbetçilerine teşekkür ediyorum.”

-“Her birinizin emeğine birikimine tecrübesine mutlak ihtiyacımız var. Size katılımcılık vaat ediyorum. Size şeffaflık vaat ediyorum. Size dünyanın en demokrat belediye başkanlığını vaat ediyorum. Çok çalışmamız lazım.”

-“Güzel hemşehrilerim bu güzel şehrin ve ülkenin kurucu değerlerinden vazgeçmedik. Cumhuriyet’ten vazgeçmedik. Bu millete olan inancımızdan vazgeçmedik. Mustafa Kemal Atatürk’ten vazgeçmedik. Allah’ıma bu şehri yönetme şansını bana tanıdığı için şükrediyorum. Ben kendimi bu şehrin bebeklerine, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, insanlarına adayacağım, hepinize söz veriyorum.”

Aldığımız görevi layıkıyla teslim ederiz

“Bugün görevi teslim aldık, görev 16 milyon insan tarafından verildi. Biz bugün nasıl görevi teslim aldıysak günün birinde mutlaka bir başkasına layıkıyla teslim etmek isteriz. İhanet etmeden bu şehri koruyarak, doğasına, havasına, her şeyine sahip çıkarak emanet alıp emanet edeceğiz. Benden önce bu şehre katkı sunmuş, emek vermiş, tüm belediye başkanlarına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum.”

-“Ben herkese hizmet edeceğim, CHP’lilere, İYİ Parti’lilere, Ak Parti’lilere, MHP’lilere, HDP’lilere Saadet Parti’lilere hizmet edeceğim. Bu şehir için herkes teminat olacak. Ben hiçbir insanımı, hemşehrimi ayırt etmeyeceğim. Çocuklarımın huzurunda söz veriyorum, bu şehrin çocukları benim çocuklarım. Bu şehir kadın dostu bir şehir olacak”

-“Artık kıyıda köşede kalan yok, artık kaymak tabakası, varoşu yok. Bu şehrin nimetlerini ganimet yapmak yok. Nimetlerini paylaşmak var, bu şehrin güzelliklerini paylaşmak var. Bu şehrin mazlumu olmayacak, ezilmişi olmayacak.”

Ekrem İmamoğlu İBB Başkanlığı görevini devraldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldıktan sonra İBB’nin Saraçhane’deki binasına gelerek Mevlüt Uysal’dan görevi ve mührünü devraldı.

HDP’den İmamoğlu’na tebrik mesajı

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Twitter’dan paylaşılan mesajla İmamoğlu’nu tebrik etti. Mesajda, “AKP’nin halk iradesini gasp etmeye yönelik 17 gündür sürdürdüğü hukuksuzluğun bir kısmı son buldu; İstanbul hakkı olanı aldı” denildi.

Meral Akşener’den İmamoğlu’na: 17 gündür masa oyunlarına boyun eğmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter mesajıyla İmamoğlu’nu tebrik etti.

Akşener, “17 gündür yapılan masa oyunlarına boyun eğmemiş ve milletimizin oyunu namus kabul edip, sonuna kadar savunmuştur.” dedi.

İmamoğlu, Saraçhane’deki belediye binası önünde açıklama yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, devir teslim işleminin ardından basın açıklamasını Saraçhane’deki belediye binası önünde otobüs üzerinde yapacak.

İmamoğlu, “Cumartesi ya da Pazar günü süreci anlatacağımız bir buluşmayı da sizlerle paylaşacağız, en geç yarın olacak” dedi.

İmamoğlu’nun İBB Başkanı sıfatıyla ilk açıklaması:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldıktan sonra İBB’nin Saraçhane’deki binasına geldi. Mevlüt Uysal’dan görevi devralacağı devir teslim töreni öncesinde konuşan İmamoğlu, bir an önce hizmete başlayacakları mesajı verdi:

“Bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına aldım. Onurluyuz, gururluyuz. Herkese aynı hizmeti sunacağız. Asla vazgeçmediğimiz değerlerimiz var. Adaletten toplumun demokrasiye olan inancından asla taviz vermeyiz. Kimsenin hakkını yemedik. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Hizmet etmeye hızlı bir şekilde başlayacağız.”

İmamoğlu İstanbul’a hizmete bir an önce başlanacağını kaydetti: “Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini biliyoruz ve hizmet etmeye hemen, hızlıca başlayacağız. İstanbul büyükşehir belediyesinin tüm alanları şeffaf bir biçimde halkına, insanına bugün itibariyle açılmıştır, açılacaktır. Bu şehrin yönetimini yürüten bu güzel kentin belediyesinin koridorları, makamları ve bu belediyede çalışan herkes bir kişiye, bir gruba ya da bir partiye hizmete değil 16 milyon insanına hizmet etmeye bugün itibariyle başlamıştır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

YSK sürecinin farkındayız

AK Parti’nin seçim itirazıyla ilgili devam eden süreci de hatırlatan İmamoğlu: “Bu an itibarıyla devam eden süreçler var, bunun farkındayız. Elbette ki şehrimizi, şehrimizde yaşayanlarımızın huzuru ve mutluluğu için bir an önce bu süreçlerle ilgili net ifadelerini ilgili kurullardan elbette ki bekliyoruz. Bizim kafamız net“

Yol haritamızı oluşturduk

“Aynı titizlikle bu şehrin binlerce yıllık tarihine, maneviyatına, doğasına, insanına saygıyı, bu kente özeni ana prensip edinerek yol haritamızı oluşturduk. Tüm evrensel doğrularla, tüm insanların maneviyatını, yaşam biçimini koruyarak yol yürüyeceğimizi hem bildiriyor hem hepinizin huzurunda söz veriyorum.”

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldıktan sonra İBB’nin Saraçhane’deki binasına geldi. Çok sayıda vatandaş İmamoğlu’nu karşıladı.

Ertuğrul Kürkçü: Diktatörlüğü gerileten bu başarıda HDP’nin payı yaşamsaldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, Twitter hesabından paylaştığı mesajda İmamoğlu’nun başarısında partilerinin rolü olduğunu kaydetti: “AKP’nin Ankara, Adana, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Van, Mardin, Kars’tan sonra İstanbul’daki yenilgisi de kesinleşti. Faşizm ve diktatörlüğü gerileten bu başarıda Batı’da büyük merkezlerde aday çıkarmayarak muhalefetin tek adayda birleşmesini sağlayan HDP’nin payı yaşamsaldı.”

Kılıçdaroğlu: Demokrasimiz için yola çıkan insanların başarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbata töreniyle ilgili konuştu:

“Çok mutluyum, huzurluyum, duyguluyum. Büyük bir başarı elde ettik. Türkiye için, çocuklarımız için, onların geleceği için, demokrasimiz için, hep birlikte huzur içinde yaşamak için bu başarı bu topluma hizmet etmek için yola çıkan insanların başarısıdır. Bu başarı, birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır. Mutluluğumu ancak böyle anlatabiliyorum. Türkiye’ye hayırlı olsun diyorum.”

İmamoğlu: “16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum”

İmamoğlu’nun mazbatasını aldığını ilk olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Altay duyurdu.

Çağlayan Adliyesi’ndeki İl Seçim Kurulu’na gelen Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından, “Mazbatamızı alıyoruz, Teşekkürler İstanbul” paylaşımında bulundu.

İmamoğlu ayrıca, “16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’na mazbatasını alırken CHP’li ve İYİ Partili yöneticiler eşlik etti. Çok sayıda partili de Çağlayan Adliyesi’ne akın etti.

Bu arada İmamoğlu’nun izdihamdan ötürü mazbatayı aldıktan sonra açıklama yapmayacağı bildirildi.

Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına gideceği ve devir teslim töreninin de Türkiye saatiyle 18’de burada yapılacağı belirtildi.

Devir teslime sadece milletvekilleri, belediye başkanları ve il meclis üyelerinin katılması bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu’nun İl Seçim Kurulu’na gelişi sırasında izdiham yaşandı

İBB’de devir teslim hazırlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde devir teslim için hazırlıklar başladı. İmamoğlu’nun mazbatayı aldıktan sonra geleceğinin belirtilmesinin ardından belediyede hareketlilik yaşandı.

Bina çevresine güvenlik önlemleri artırılırken, içeride ise devri teslim hazırlık yapılıyor.

CHP’nin hem eski hem de yeni meclis üyeleri Ekrem İmamoğlu’nu karşılamak için binaya geldi.

Eski ve yeni meclis üyelerinin İmamoğlu’nu karşılayacaklarını söyleyen Gülsever, “Mevlüt Uysal ile görüşüldü. Ekrem İmamoğlu’nun gelişine denk gelen saatte burada olacak. İmamoğlu burada önce eski ve yeni CHP’li meclis üyelerine teşekkür konuşması yapacak. Daha sonra Uysal’ı makamında ziyaret edecek ve devir teslim gerçekleştirilecek.” dedi.

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı

Bu arada 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı.

İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna gelen, CHP adına seçim işlerini takip eden avukat Mehmet Süleyman Türker, il seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanaklarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Tutanağa göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için 4 milyon 156 bin 36 oy kullanıldı.

Bu arada AK Parti’nin İstanbul İl Seçim Kurulu’na tutanaklarla ilgili yaptığı itiraz reddedildi.

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