Dünya Notre Dame’a ağlarken bizim yaptığımıza bakın!

Suat Günsel’e ait Girne Üniversitesi alanında yapılan izinsiz inşaat kazısı tüm uyarı ve mühürleme çalışmalarına rağmen tarihi Ayios Vasileios Kilisesi’ni tehdit etmeye devam ediyor.

Kıbrıs Postası

Geçtiğimiz hafta Girne Postası’nın gündeme taşıdığı Girne Üniversitesi’ne ait izinsiz inşaat alanı içindeki tarihi Ayios Vasileios Kilisesi etrafındaki inşaat çalışmaları durmak bilmiyor.

Adanın gerek kuzeyinde gerekse de güneyinde tepki çeken çalışmalarla ilgili İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın yaptığı “Şehir Planlama Dairesi gereğini yapacak” açıklamasına rağmen, herhangi bir duraklamanın olmadığı inşaat bölgesindeki çalışmalar her şeye rağmen sürüyor.

VAKIFLARLA SÖZLEŞME 31 MART’TA SONA ERDİ

Dünya, Notre Dame’a ağlarken yetkililerin ses çıkarmaması nedeniyle tarihi mirası katletmeye devam ediyoruz. Vahim olan ise söz konusu arazinin Vakıflar İdaresi ile olan sözleşmesinin 31 Mart’ta sona ermiş ve bu nedenle inşaatın ayrıca hukuken “işgalci” konumunda olması…

Girne Belediyesi tarafından mühürlenen ve hiçbir izni olmayan inşaat çalışmaları sırasında zarar gören kilisenin etrafına bu kez de iskeleler çekilerek korumaya alınmaya çalışıldı, bölge daha da derin bir şekilde kazıldı.







Girne’de önceki günsabahtan itibaren etkili olan yağmurla birlikte kilise etrafındaki toprağın daha da zayıfladığı görülürken, tarihi yapının yıkılmasından endişe ediliyor.

GİRNE BELEDİYE MECLİSİ ASBAŞKAN YARDIMCISI SENCER TEPKİLİ

Öte yandan Girne Belediye Meclisi Asbaşkan Yardımcısı Ziya Egemen Sencer konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Şehir Planlama Dairesi’nin kiliseyi tehlikeye sokan inşaata izin verdiğini öne sürdü.

Girne Postası’nın gündeme taşıdığı haber üzerine açıklama yapan Baybars’ın “Gereğini hem belediye hem Şehir Planlama Dairesi” yapacak sözlerine atıfta bulunan Sencer, “İnşaat devam ediyor, bu nasıl takip etmek?” sözleriyle İçişleri Bakanlığı’na seslendi.Sencer’in açıklaması şu şekilde: “Çok değerli İçişleri Bakanımız Ayşegül Baybars… İnşaat devam ediyor. Bu nasıl takip etmektedir? Şehir Planlama Dairesi’nden Türkmen Bey açıklasın ve halkı bilgilendirsin. Oraya 3 günde inşaat izni verdi mi, vermedi mi? Hepimiz hem bakanlıktan hem de Şehir Planlama Dairesi’nden, gerekirse de Eski Eserler Dairesi’nden bilgi bekliyoruz.”

http://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n282581-dunya-notre-damea-aglarken-bizim-yaptigimiza-bakin!-17042019

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