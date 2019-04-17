Avustralya’nın Yeni Güney Galler Başbakanı, Ermeni Soykırımı anma töreninde konuşma yapacak

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinin Ermeni Başbakanı Gladys Berejiklian, 24 Nisan’da Sidney‘de Ermeni Soykırımı’nın 104. yıldönümü vesilesiyle yapılacak anma töreninde bir konuşma yapacak. Etkinlik, Avustralya Ermeni Davası Konseyi tarafından düzenlendi.

Ermeni Davası Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “Başbakan Gladys Berejiklian’ın, Ermeni Soykırımı’nın anma törenine katılacağı bizim için büyük bir şereftir” denildi.

Sidney’deki anma törenine Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Birliği (IAGS) Başkan Yadımcısı Melanie O’Brein’ın da katılacağı duyuruldu.

Mart 2019’da Yeni Güney Galler eyaletinde yapılan seçimlerde zafer kutlayan Gladys Berejiklian, eyaletin başbakanı makamına seçilen ilk kadın olmuştu. Berejiklian, 2017 yılından beri, eski başbakan Mike Baird’ın istifasından sonra Yeni Güney Galler eyaletinin başbakan görevini üstlenmişti.

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